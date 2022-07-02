Венеция вводит для туристов плату за вход в город — Finance.ua
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Венеция вводит для туристов плату за вход в город

Мир
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Венеция вводит для туристов плату за вход в город
Венеция вводит для туристов плату за вход в город
Власти итальянской Венеции решили взимать у туристов плату за вход в город.
Об этом пишет «Европейская правда».
Согласно принятому решению горсовета Венеции, с 16 января 2023 года вход в город будет платным и составит от 3 до 10 евро в зависимости от времени года.
Туристы, прибывающие в Венецию на одну ночь, жители города, а также их гости могут не платить за вход — для этого они смогут скачать сертификат со специальной платформы.
Как говорится в сообщении, контролировать соблюдение новых правил будут уполномоченные инспекторы. Им дадут право останавливать туристов и требовать у них подтверждения оплаты входа. Нарушителям грозит штраф.
«Цель — отбить однодневный туризм в определенные времена года и поощрить многодневный туризм в соответствии с изяществом и уникальностью города», — объяснили свое решение в горсовете Венеции.
В ведомстве также сообщили, что собранные с туристов деньги за вход в город будут направлены на уменьшение стоимости уборки мусора в Венеции.

Полезная информация для тех, кто сейчас за границей

По материалам:
Діло
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