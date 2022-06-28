От 10 евро: авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Польши в Европу — Finance.ua

От 10 евро: авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Польши в Европу
Очевидно, что украинцам сейчас совсем не до путешествий. Однако сотни тысяч наших граждан находятся за границей, и нередко есть потребность отправиться в другую страну, например, чтобы увидеться с родными, которые нашли убежище там, пишет Lowcost Avia.
Больше беженцев из Украины приютила именно Польша. Поэтому из этой страны две бюджетные авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты в разные европейские города.
Все дешевые рейсы обслуживают две лоукост-авиакомпании — Ryanair и Wizz Air .
Улететь можно из трех городов Польши — Варшавы, Кракова и Гданьска, во многие города Европы. Стоимость авиабилетов в обе стороны стартует от 10 евро. Вот несколько примеров рейсов и цены на билеты в обе стороны.
Варшава
- Вена от 13 евро;
- Будапешт от 21 евро;
- Болонья от 26 евро.
Краков
- Будапешт от 13 евро;
- Милан от 17 евро;
- Бари от 21 евро;
- Берлин от 26 евро;
- Прага от 13 евро;
- Вена от 22 евро;
- Осло от 13 евро.
Гданьск
- Осло от 10 евро;
- Копенгаген от 13 евро;
- Вена от 26 евро.
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