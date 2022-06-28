От 10 евро: авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Польши в Европу — Finance.ua
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От 10 евро: авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Польши в Европу

Личные финансы
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От 10 евро: авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Польши в Европу
От 10 евро: авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты из Польши в Европу
Очевидно, что украинцам сейчас совсем не до путешествий. Однако сотни тысяч наших граждан находятся за границей, и нередко есть потребность отправиться в другую страну, например, чтобы увидеться с родными, которые нашли убежище там, пишет Lowcost Avia.
Больше беженцев из Украины приютила именно Польша. Поэтому из этой страны две бюджетные авиакомпании предлагают дешевые авиабилеты в разные европейские города.
Все дешевые рейсы обслуживают две лоукост-авиакомпании — Ryanair и Wizz Air .
Улететь можно из трех городов Польши — Варшавы, Кракова и Гданьска, во многие города Европы. Стоимость авиабилетов в обе стороны стартует от 10 евро. Вот несколько примеров рейсов и цены на билеты в обе стороны.

Варшава

  • Вена от 13 евро;
  • Будапешт от 21 евро;
  • Болонья от 26 евро.

Краков

  • Будапешт от 13 евро;
  • Милан от 17 евро;
  • Бари от 21 евро;
  • Берлин от 26 евро;
  • Прага от 13 евро;
  • Вена от 22 евро;
  • Осло от 13 евро.

Гданьск

  • Осло от 10 евро;
  • Копенгаген от 13 евро;
  • Вена от 26 евро.
Забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!

Забронировать билет ✈️

По материалам:
Телеканал 24
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