Самые желаемые электромобили в мире — Finance.ua

Самые желаемые электромобили в мире Сегодня 05:53 — Технологии&Авто

Самые желаемые электромобили в мире

Продажи электромобилей в мире стремительно растут, и в них становится все больше поклонников.

Новое исследование показало, какие электрокары наиболее интересны автомобилистам. Его результаты опубликовал сайт Carscoops.

В рамках исследования были подсчитаны поисковые запросы в Google относительно разных электромобилей. В целом проанализирована информация о 317 электрических моделях в 200 странах мира.

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Результат оказался ожидаемым, ведь самый популярный электромобиль в интернете — седан Tesla Model 3. Он собрал почти 20 миллионов поисковых запросов.

На втором месте неожиданно оказался Kia EV6 (15,8 млн запросов), а на третью позицию поднялся электрокроссовер Tesla Model Y (13,9 млн). Замыкают пятерку лидеров Hyundai Ioniq 5 (12,7 млн) и Tesla Model S (11,4 млн).

Самые популярные электромобили в мире:

Tesla Model 3 — 19 989 872 поисковых запроса. Kia EV6 — 15 815 185. Tesla Model Y — 13 908 451. Hyundai IONIQ 5 — 12 689 787. Tesla Model S — 11 459 099. Porsche Taycan — 10,511,286. Tesla Model X — 9 535 778. Polestar 2 — 8 212 142. Lexus RZ — 7 186 840. BMW i4 — 7 063 510.

Также названы самые желаемые электромобили в разных странах. Tesla Model 3 больше всего ищут в США, Китае, Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии. Kia EV6 лидирует в Канаде и Нидерландах. Lexus RZ оказался популярен сразу в 47 странах, хотя суммарный его результат — не самый высокий.

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В то же время в ряде стран популярными стали весьма экзотические модели. Так, в Индии чаще всего в Google ищут Tata Nexon местного производства, в балканских странах — хорватский суперкар Rimac Nevera, а в Индонезии — бюджетный китайский Wuling HingGuang Mini EV.

Фокус По материалам:

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