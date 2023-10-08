Самые желаемые электромобили в мире — Finance.ua

Самые желаемые электромобили в мире
Продажи электромобилей в мире стремительно растут, и в них становится все больше поклонников.
Новое исследование показало, какие электрокары наиболее интересны автомобилистам. Его результаты опубликовал сайт Carscoops.
В рамках исследования были подсчитаны поисковые запросы в Google относительно разных электромобилей. В целом проанализирована информация о 317 электрических моделях в 200 странах мира.
Результат оказался ожидаемым, ведь самый популярный электромобиль в интернете — седан Tesla Model 3. Он собрал почти 20 миллионов поисковых запросов.
На втором месте неожиданно оказался Kia EV6 (15,8 млн запросов), а на третью позицию поднялся электрокроссовер Tesla Model Y (13,9 млн). Замыкают пятерку лидеров Hyundai Ioniq 5 (12,7 млн) и Tesla Model S (11,4 млн).
Самые популярные электромобили в мире:
- Tesla Model 3 — 19 989 872 поисковых запроса.
- Kia EV6 — 15 815 185.
- Tesla Model Y — 13 908 451.
- Hyundai IONIQ 5 — 12 689 787.
- Tesla Model S — 11 459 099.
- Porsche Taycan — 10,511,286.
- Tesla Model X — 9 535 778.
- Polestar 2 — 8 212 142.
- Lexus RZ — 7 186 840.
- BMW i4 — 7 063 510.
Также названы самые желаемые электромобили в разных странах. Tesla Model 3 больше всего ищут в США, Китае, Германии, Франции, Великобритании, Испании и Италии. Kia EV6 лидирует в Канаде и Нидерландах. Lexus RZ оказался популярен сразу в 47 странах, хотя суммарный его результат — не самый высокий.
В то же время в ряде стран популярными стали весьма экзотические модели. Так, в Индии чаще всего в Google ищут Tata Nexon местного производства, в балканских странах — хорватский суперкар Rimac Nevera, а в Индонезии — бюджетный китайский Wuling HingGuang Mini EV.
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