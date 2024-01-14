Самые востребованные профессии в Швейцарии: сколько могут заработать украинки — Finance.ua

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Самые востребованные профессии в Швейцарии: сколько могут заработать украинки

Мир
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Самые востребованные профессии в Швейцарии: сколько могут заработать украинки
Самые востребованные профессии в Швейцарии: сколько могут заработать украинки
В Швейцарии, как и во многих европейских странах, есть дефицит рабочих рук. В последнем квартале 2023 года на рынке труда страны было открыто более 250 тысяч вакансий.
Какие отрасли больше всего нуждаются в работниках и сколько могут заработать украинки — рассказали эксперты schengenvisainfo.com.

Потребность в работниках будет расти

Согласно данным Jobradar, на швейцарском рынке труда в последние три месяца 2023 года было открыто 251 226 вакансий. Самый большой дефицит кадров наблюдается в сфере здравоохранения. На втором месте — строительный сектор. Также большая потребность в работниках в сфере розничной торговли, гостиничного хозяйства и гостеприимства и специалистах по информационным технологиям.
Больше всего объявлений о работе было в Цюрихе (55 113), Берне (37 939), Арагау (20 350), Санкт-Галлене (18 178) и Люцерне (17 021).
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Об острой нехватке рабочих рук в Швейцарии свидетельствует и исследование университета Санкт-Галлена и бизнес-ассоциации Advance, проведенное в сентябре 2023 года. Прогнозируется, что со старением населения ситуация может ухудшиться.
По подсчетам Института Готлиба Дутвейлера (GDI), даже при условии привлечения 50 000 квалифицированных специалистов в год, к 2030 году могут быть открыты до 400 000 должностей. Это означает, что иностранные работники могут иметь более высокие шансы получить работу в Швейцарии.

Какие самые востребованные профессии в Швейцарии

Согласно отчету Jobradar, наиболее востребованные профессии в конце 2023 года в Швейцарии были следующие:
  • специалист по уходу/медсестра (6 395);
  • электрик (6337);
  • продавец-консультант (4056);
  • плотник (3337);
  • менеджер проектов (3256);
  • разработчик ПО (3187);
  • полимеханик (3128);
  • специалист здравоохранения (2625);
  • техник по обслуживанию (2606);
  • коммерческий служащий (2559);
  • монтажник сантехники (2541);
  • специалист по логистике (2521);
  • специалист по автоматизации (2459);
  • специалист по розничной торговле (2443);
  • повар (2407).
Кроме того, в Швейцарии нужны работники на следующие вакансии: механики, садоводы, руководители строительных проектов, системные инженеры, бригадиры, маляры и слесари.

Сколько можно заработать в Швейцарии

Большинство украинцев в Швейцарии, получивших доступ к рынку труда через временную защиту — женщины. Поэтому для них подходят лишь некоторые работы, на которые готовы брать иностранных работников. Если в 2023 году в Швейцарии работало около 20% украинцев со статусом S, то в 2024 году власти планируют увеличить число трудоустроенных с постоянной работой до 40%.
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В то же время, по данным salaryexplorer.com, зарплаты в Швейцарии начинаются от 31 300 швейцарских франков в год (2800 евро в месяц). Это самая низкая цифра, выявленная в опросе по заработной плате, охватившем тысячи работников со всей страны. Минимальная зарплата официально установлена ​​только в нескольких кантонах.
На сайтах вакансий украинкам предлагают следующие вакансии в Швейцарии:
  • уборка номеров отеля — 17 евро/час, без знания языка;
  • работник на шоколадную фабрику (работа на конвейере и упаковке продукции) — 17 евро в час (от 3900 евро в месяц);
  • упаковка одежды на складе — 21 евро в час (4900 евро в месяц), без опыта и знания языка;
  • работник на предприятие по производству куриного мяса — 4500 евро.
Согласно одному из исследований занятости среди украинских беженцев, украинцы преимущественно работают по ставке 70% недели и в среднем зарабатывают 4477 швейцарских франков в месяц (4804 евро).
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По материалам:
РБК-Україна
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