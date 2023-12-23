Самые популярные вакансии для украинцев в Европе: где искать работу — Finance.ua

Самые популярные вакансии для украинцев в Европе: где искать работу Сегодня 16:01 — Личные финансы

Самые популярные вакансии для украинцев в Европе: где искать работу

Переезд в другую страну — это всегда стресс: помимо улаживания неотложных бытовых вопросов, необходимо искать работу в стране, где непривычный язык, правила и обычаи. Но следует помнить, что многие работодатели предлагают вакансии без знания языка, с жильем и даже с обеспечением транспорта к рабочему месту.

Где бы в Европе вы ни искали работу, больше всего вакансий можно найти в профессиях: уход за пожилыми людьми, работники на производстве, строители, сезонные работники: официанты, повара, работники на сборе урожая.

Как найти работу за рубежом

1. Честно писать о наличии или отсутствии опыта

2. Акцентировать на личных навыках

3. Отправлять большое количество резюме на разные вакансии

4. Контактировать непосредственно с фирмой, где хотите работать, или воспользоваться услугами проверенного агентства по трудоустройству

5. Не пренебрегать возможностью пройти бесплатное обучение/курсы

6. Максимально проявлять себя на работе, чтобы показать свою заинтересованность

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Далее рассмотрим, какие вакансии самые популярные для украинцев в Европе по странам.

Исландия

Наем на работу в Исландии начинается заблаговременно, то есть если работодатель планирует принять человека на работу в мае/июне, вакансия будет опубликована в январе/феврале.

Самые популярные отрасли: 1. Гастрономия/гостиничное дело (носит сезонный характер) 2. Вылов рыбы 3. Строительство 4. Работа на производстве

Средний заработок в стране составляет 2720−3115 EUR, в Рейкьявике он значительно выше — 4640 EUR.

Среди минусов проживания в Исландии можно отметить суровый климат и достаточно высокую стоимость проживания.

Вакансии в Норвегии

На постоянные рабочие места в Норвегии обычно ищут:

● сварщиков — 3500 EUR

● строителей — 2990−3300 EUR

● водителей (грузовиков, мусоровозов и автобусов) — 3250−3400 EUR

● электриков — 2400−3200 EUR

● производственных работников — 3100 EUR

● столяров — 3250 EUR

Существуют и сезонные предложения, это обычно будет ремонт летних домиков, помощь в рыболовных портах, работа по гостиничному делу и гастрономии: горничные, повара, официанты.

Италия

Чаще работу в Италии можно найти в сезонных отраслях: на виноградниках, в садах, на плантациях томатов и цитрусовых. Также часто ищут работников на курортах, здесь потребуются бармены, официанты, повара, горничные, аниматоры. Если вы ищете постоянную работу, просмотрите вакансии няни, опекуна, помощи по дому, строителя. Домработница здесь получит около 1200 EUR, горничная 1300−1700 EUR, водитель до 2500 EUR.

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Нидерланды

В стране достаточно легко найти вакансии без знания языка. Чаще всего это будут предложения работы в:

1. Теплицах

2. На складе

3. На производстве

4. На сборе урожая

Часовая ставка нетто будет колебаться в диапазоне 10−16 EUR в час в зависимости от отрасли.

Германия

Страна является лидером по открытым вакансиям по данным международного портала поиска работы europa. jobs

Самые популярные профессии и отрасли:

1. Разнорабочий — 1200−1900 EUR

2. Уход за престарелыми людьми — 1000−1200 EUR

3. Уборка — 1000−1200 EUR

4. Строительство — 2000−4000 EUR

5. Водитель — 2000−3000 EUR

6. Работник на производстве — 2000−4000 EUR

7. Работник на складе — 1500−2000 EUR

8. Гастрономия и отели — 1500−2500 EUR

В период сбора урожая, ухода за полями и садами открытие туристического сезона вакансий во многих странах становится значительно больше. Какие страны следует выбрать, если вы собираетесь за границу в летне-осенний период?

Сезонная работа на сборе урожая

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