Какие вакансии были самыми популярными в 2023 году, и где самая большая конкуренция — Finance.ua

Какие вакансии были самыми популярными в 2023 году, и где самая большая конкуренция
Украинский рынок трудоустройства переживает нелегкие времена — с одной стороны многие граждане из-за войны остались без работы, поэтому ищут новое место, с другой — тысячи специалистов выехали за границу и им трудно найти достойную замену.
О том, кого чаще всего искали работодатели и на какие вакансии самая большая конкуренция, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) на основе итоговой аналитики 2023 года от Work.ua.
Какие вакансии были самыми популярными в 2023 году
Абсолютный рекордсмен — вакансия менеджера по обработке онлайн-заказов магазина корейской косметики. За сутки на нее откликнулись 778 кандидатов, и это при том, что компания предложила зарплату ниже средней — в размере 6 000 грн. Эксперты считают, что людей привлекла возможность работать удаленно неполный рабочий день.
Следующие три самые популярные вакансии, на которые откликнулось более 500 соискателей за 1 день — все из сферы IT. А именно: дизайнер в маркетинговое агентство, Trainee/Junior Front-end developer и Front-end программист.
В 2023 году конкуренция среди соискателей отличалась в разные месяцы. Самый упорный соискатель прислал 414 откликов за день. Самыми активными соискатели были в марте 2023 года — тогда 173 человека послали более 200 откликов за 1 месяц. А вот меньше всего резюме присылали в декабре — тогда 89 соискателей прислали более 200 откликов каждый.
На какие вакансии самая большая конкуренция
Более половины всех откликов получают вакансии из 7 категорий:
- продажа, закупка
- IT, компьютеры, интернет
- администрация, руководство среднего звена
- сфера обслуживания
- розничная торговля
- секретариат, делопроизводство, АХО
- маркетинг, реклама, PR
Интересно, что сфера IT, которая имеет 9% всех откликов, даже не входит в десятку категорий с наибольшим количеством вакансий, что в очередной раз свидетельствует о высокой конкуренции здесь.
В среднем HR-ы просматривают резюме через 4,5 дня после отклика. Больше всего внимания получил менеджер по продажам/администратор, которому компании предложили работу 152 раза за месяц.
Чуть меньше, 134 предложения получил продавец-консультант. 129 компаний предложили работу человеку с резюме старшего продавца. И 118 сообщений с предложенными вакансиями прислали мастеру маникюра.
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