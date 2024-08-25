Самые распространенные нарушения ПДД в Украине (размеры штрафов) — Finance.ua

Самые распространенные нарушения ПДД в Украине (размеры штрафов) Сегодня 10:34 — Технологии&Авто

Самые распространенные нарушения ПДД в Украине (размеры штрафов)

Каждый водитель обязан не только хорошо знать правила дорожного движения, но и выполнять их, не допуская правонарушений. Однако на дороге случаются разные ситуации, от которых никто не застрахован.

Какие нарушения ПДД совершают водители чаще всего и какие штрафы их за это ждут, пишет visitukraine.today

Штрафы за скорость

Превышение разрешенной скорости движения. Законом установлена ​​следующая разрешенная скорость движения транспортных средств по дорогам Украины: в населенных пунктах — 50 км/ч, на жилых участках дорог и придомовых зонах — 20 км/ч, за пределами населенных пунктов — 90 км/ч, на автомагистралях — 130 км/ч.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен, а за превышение больше чем на 50 км/ч — 1 700 гривен.

Красный свет

Красный свет — это не рекомендация, а категорический приказ остановиться. Несмотря на это, каждый день сотни водителей игнорируют этот сигнал, создавая аварийные ситуации. За игнорирование красного сигнала светофора водитель заплатит штраф в размере 510 гривен.

Передвижение и остановка на транспортной полосе

Проезд на собственном авто в полосе для общественного транспорта запрещен и наказывается штрафом в размере 680 гривен.

За стоянку и остановку автомобиля ближе чем на 30 метров до остановки общественного транспорта или соответствующего знака предусмотрен штраф в размере 340 гривен.

Пересечение двойной сплошной линии

Двойная сплошная линия — это четкий сигнал о том, что ее пересечение и обгон запрещены. Игнорирование этого правила может привести не только к штрафу в сумме 340 гривен, но и к созданию аварийной ситуации, угрожающей здоровью и жизни как самого нарушителя, так и других участников дорожного движения.

Игнорирование поворотников

Согласно требованиям ПДД, подача сигнала поворота перед маневром обязательна. Это не просто рекомендация, а прямой закон. Невыполнение этого требования наказывается штрафом в размере 510 гривен. Если же в результате отсутствия сигнала возникла аварийная ситуация, ответственность водителя значительно усиливается, а штраф может достигать 1445 гривен.

Ремни безопасности и игнорирование правил перевозки детей

Согласно правилам ПДД, все участники дорожного движения обязаны пользоваться ремнями безопасности. Несоблюдение этого правила влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 510 гривен.

Особые требования установлены для перевозки детей. При перевозке ребенка ростом до 150 сантиметров авто должно быть оборудовано автокреслом или бустером. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размер которого зависит от количества нарушений в течение года: первое нарушение — 510 гривен, повторное нарушение — 810 гривен.

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Алкоголь за рулем

Законодательство Украины предусматривает строгую ответственность за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Штрафы за это правонарушение могут колебаться от 17 до 51 тысяч гривен, а также предусматривают лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до десяти лет.

Количество и продолжительность наказания зависят от количества совершенных нарушений в течение года. За употребление алкоголя за рулем, которое привело к ДТП с пострадавшими, предусмотрена уголовная ответственность.

Отсутствие страховки

Автогражданка — это обязательный полис автострахования, в случае наличия которого у обоих участников ДТП страховая компания виновника возместит ущерб потерпевшей стороне. В случае отсутствия полиса водителя обяжут уплатить штраф в размере 425 гривен. Если не внести оплату в течение 15 суток, сумма удваивается и водитель будет платить уже 850 гривен.

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Напомним, украинские мужчины, находящиеся за границей, не смогут получить водительские права, если не обновили военно-учетные данные. Об этом сообщается со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета Министров Украины. Согласно постановлению, в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

Справка Finance.ua:

Наибольшим спросом в МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзаменационная деятельность и выдача водительского удостоверения. О том, как быстро и удобно записаться на получение услуг, напомнили в Главном сервисном центре МВД. Граждане могут онлайн записаться на получение услуг на официальном вебсайте в разделе Э-запись.

Лиц, обращающиеся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять.

Украинцы за границей, не обновившие данные, не смогут получить и обменять водительские права.

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