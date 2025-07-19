Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасться на крючок злоумышленников — Finance.ua

Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасться на крючок злоумышленников Сегодня 21:22

Самые распространенные мошеннические схемы: как не попасться на крючок злоумышленников

В 2024 году более 83% мошеннических операций в Украине прошли через Интернет. В то же время данные НБУ свидетельствуют о том, что онлайн-мошенничество повлекло за собой 93% общей суммы убытков. Таким образом, средняя сумма одной операции выросла на 51% - до 4 761 гривны.

Об этом заявила банкир Анна Довгальская, передает «Телеканал 24».

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По словам Довгальской, общая черта всех случаев мошенничества — это то, что злоумышленники убеждают человека добровольно разгласить персональные данные.

«Они могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или даже вашим родственником — голосовой deepfake сегодня способен на больше, чем нам кажется», — добавляет Анна.

Какие схемы самые популярные среди мошенников

Цифровой скимминг. В онлайн-магазине пользователь при покупке вводит данные карты на якобы обычном сайте, однако через скрытый код их перехватывают мошенники. Хуже всего то, что пользователь даже не замечает этого.

Квишинг. Это вредоносные QR-коды, ведущие на фейковые сайты. Обычно их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или отправляют в мессенджерах.

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ИИ-усиленное мошенничество. Благодаря искусственному интеллекту мошенники создают фейковые голоса, электронные письма и даже чат-боты, где выманивают средства.

«Сегодня deepfake может звучать как голос вашего близкого человека (сына, жены и т. д. ) и просить „срочно перевести деньги“, к сожалению, такие голоса пока очень трудно отличить от настоящих», — предостерегает Довгальская.

Как уберечь свои средства

Банкир советует перед использованием терминала или банкомата осмотреть устройство: посторонние накладки, необычные детали или ливные экраны — это то, на что стоит обратить внимание.

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Поэтому при использовании лучше прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, выбирать бесконтактную оплату и пользоваться банкоматами в людных и безопасных местах.

Полезные советы:

никогда не передавайте личные данные карты — даже если звонят из банка или полиции;

избегайте публичного Wi-Fi для входа в интернет-банкинг или оплаты;

активируйте двухфакторную аутентификацию на всех сервисах;

сканируйте QR-коды только из проверенных источников;

используйте виртуальные карты для онлайн-покупок;

подключите уведомления обо всех транзакциях.

Помните, банк никогда не запрашивает CVV-код, пароль, SMS-коды или PIN по телефону, в мессенджерах или в письмах.

Телеканал 24 По материалам:

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