Самые продаваемые марки легковых автомобилей в 2023 году по версии OLX — Finance.ua

Самые продаваемые марки легковых автомобилей в 2023 году по версии OLX Сегодня 08:01 — Личные финансы

Самые продаваемые марки легковых автомобилей в 2023 году по версии OLX

В марте 2022 года метрики, которые фиксируют спрос на рынке, показали падение на 90%. Однако уже в апреле 2022 года рынок начал восстанавливаться. Украинцы покупали автомобили для военных и автомобили на замену пострадавшим в результате боевых действий.

Об этом сообщает руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина Виктор Нобиуз со ссылкой на данные внутренней аналитики платформы OLX

По его словам, полномасштабное вторжение оказало прямое влияние на спрос украинцев как на подержанные, так и на новые автомобили.

«Нулевая растаможка почти не повлияла на цены для конечного потребителя. Наибольшую выгоду получили предприниматели, которые занимались пригоном и последующей перепродажей авто. Сэкономили только те покупатели, которые заказывали услугу пригона под ключ у компаний с фиксированной стоимостью услуг», — отметил Нобиуз.

Самые популярные авто на внутреннем рынке

Самые продаваемые марки легковых автомобилей в Украине на OLX в 2023 году были: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda.

Самыми популярными моделями подержанных автомобилей в 2023 году на внутреннем рынке стали: ВАЗ 2106, Volkswagen Golf, ВАЗ 2101, ВАЗ 2109, Skoda Octavia, ВАЗ 2107, ВАЗ 21 099, ВАЗ 2108, Opel Vectra, Chevrolet Aveo.

Инфографика: OLX

Самые популярные авто из-за границы

Что касается автомобилей, пригоняемых из-за рубежа, то десятка самых популярных выглядят так: Audi A4, Volkswagen Golf, Audi A6, Opel Vectra, BMW X5, Audi Q5, Volkswagen Tiguan, Kia Sorento, Ford Escape и Audi Q7.

Речь об автомобилях из США и Европы.

Инфографика: OLX

Самые популярные автозапчасти и автоаксессуары

В 2023 году больше всего люди продавали и интересовались для покупки бамперами, передними фарами, дверями и двигателями в сборе.

Дороже всего для покупателя получится покупка подержанного двигателя, трансмиссий и запчастей к коробкам, кузовным элементам и катализаторам.

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют результаты исследования Института исследований авторынка, в течение марта суммарно украинцы приобрели 107,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 0,8% больше, чем в феврале-2024;

по данным Укравтопром, в марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек;



с 1 апреля по 1 ноября на некоторых участках дорог Киева и Днепра увеличили скорость движения транспортных средств.



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