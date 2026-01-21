Самые популярные вакансии среди технических служащих: кого больше всего искали в 2025 году Сегодня 13:05 — Личные финансы

26% всех вакансий приходится на три группы профессий.

Государственная служба занятости профессии в Украине разделяет на 9 разделов. Группа, которая объединяет технических служащих, работников сферы торговли и услуг, а также квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства в 2025 году объединила более 117 тысяч вакансий, или 26% от всех предложенных рабочих мест. Такую работу искали около 173 тысяч человек.

Технические служащие

Группа технических служащих включает 211 профессий. В течение года работодатели представили почти 25 тыс. вакансий в этом сегменте.

Чаще всего работодатели искали:

администраторов — 5,3 тыс. вакансий;

кассиров торгового зала — 4,5 тыс.;

кладовщиков (служащих на складе) — почти 3,3 тыс.

Также стабильным был спрос на делопроизводителей, учетчиков, секретарей, операторов компьютерного набора и кассиров на предприятиях, учреждениях и организациях.

Среди соискателей работы наибольший интерес вызвали вакансии кассира торгового зала — 4,9 тыс. обращений. Должность администратора интересовала около 4,8 тыс. человек. Третьей по популярности стала профессия почтальона — около 3,3 тыс. запросов.

Также востребованными оставались вакансии кладовщиков, операторов компьютерного набора, делопроизводителей, учетчиков и секретарей.

Работники торговли и сферы услуг

Раздел работников торговли и услуг включает в себя 209 профессий. В прошлом году работодатели представили более 82 тыс. вакансий в этом сегменте.

Больше всего предложений касалось таких профессий:

продавец продовольственных товаров — около 19 тыс. вакансий;

продавец-консультант — почти 14 тыс.;

повар — более 12 тыс.

Также активно искали охранников, младших медицинских сестер (санитаров-буфетчиков), продавцов непродовольственных товаров, бариста и официантов.

Со стороны соискателей работы наибольшим спросом пользовались вакансии продавца продовольственных товаров — около 27 тыс. запросов. Профессией повара интересовались более 16 тыс. человек, продавца-консультанта — более 15 тыс. человек.

Также популярны оставались должности продавца непродовольственных товаров, охранника, парикмахера, официанта и бармена.

Квалифицированные работники аграрного и лесного секторов

Группа квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства насчитывает 77 профессий. За год Служба занятости предложила около 9,9 тыс. вакансий в этом сегменте.

Наибольшим спросом со стороны работодателей пользовались:

работники по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства — более 2 тыс. вакансий;

работники фермерских хозяйств — почти 1 тыс.;

озеленители — 635 вакансий.

Также востребованы работники на лесокультурных и лесохозяйственных работах, птицеводы, операторы машинного доения, животноводы и работники по уходу за животными.

Среди соискателей работы чаще всего интересовались вакансиями работников по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства — более 4,1 тыс. обращений. Популярны также предложения работы на лесокультурных и лесохозяйственных работах — 1,4 тыс. запросов, а также в фермерских хозяйствах — почти 1,4 тыс. запросов.

В этом разделе стабильный интерес представляли профессии дояра, виноградаря, животновода, овощевода и работника зеленого строительства.

