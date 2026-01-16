0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные профессии в Украине в 2025 году — рейтинг Службы занятости

Личные финансы
32
Самые популярные профессии в Украине в 2025 году — рейтинг Службы занятости
Самые популярные профессии в Украине в 2025 году — рейтинг Службы занятости
Эффективность рынка труда определяется балансом между количеством доступных вакансий и желающими их занять. В течение 2025 года работодатели предоставили через Службу занятости около 450 тысяч предложений. Рассказываем о самых популярных из них.
Как говорится в сообщении Службы занятости, наиболее критический дефицит кадров наблюдается среди водителей: на 10 вакансий претендует менее 4 человек. В сфере торговли продуктами наблюдается профицит — на 10 мест претендует 11 кандидатов.

Рейтинг вакансий, которые чаще всего предлагали работодатели

  1. Подсобный рабочий (19,2 тыс. вакансий)
  2. Продавец продовольственных товаров (19 тыс. вакансий)
  3. Водитель автотранспортных средств (18 тыс. вакансий
Кроме этого, к самым популярным за прошлый год можно отнести следующие:
  • продавец-консультант,
  • повар,
  • уборщик служебных помещений,
  • оператор и машинист котельной,
  • бухгалтер,
  • учитель заведения общего среднего образования,
  • сестра медицинская,
  • швея,
  • охранник.
Читайте также
Интересно, что, несмотря на наличие безработных специалистов, которые искали такие вакансии, работодатели вообще не подавали запросы на такие профессии как профессиональный спортсмен, обменщик денег, стюард, астроном, генетик и артист балета.

А какие вакансии больше всего искали украинцы

Общее количество официально зарегистрированных безработных составило более 358 тысяч человек.
Самым популярным запросом среди украинцев остается работа в ритейле. В частности, более 21 тысяч человек искали место продавца продуктов, хотя вакансий для них было несколько меньше — 9 на каждых 10 претендентов.
Также среди профессий, которые чаще всего искали украинцы:
  • продавец продовольственных товаров;
  • подсобный рабочий;
  • продавец-консультант;
  • уборщик служебных помещений;
  • повар;
  • продавец непродовольственных товаров;
  • водитель автотранспортных средств.
В то же время, некоторые предложения от бизнеса остались без внимания кандидатов. Ни один искатель не изъявил желания работать как гидрограф, иллюзионист, дежурный аэропорта, часовщик, корректор полиграфического производства или дегустатор кофе.
Ранее мы сообщали, что по мнению экономиста Олега Гетмана, средняя зарплата в Украине достигнет европейского размера в 1000 долларов не раньше чем за 3−4 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems