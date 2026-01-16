Самые популярные профессии в Украине в 2025 году — рейтинг Службы занятости Сегодня 09:09 — Личные финансы

Эффективность рынка труда определяется балансом между количеством доступных вакансий и желающими их занять. В течение 2025 года работодатели предоставили через Службу занятости около 450 тысяч предложений. Рассказываем о самых популярных из них.

дефицит кадров наблюдается среди водителей: на 10 вакансий претендует менее 4 человек. В сфере торговли продуктами наблюдается профицит — на 10 мест претендует 11 кандидатов. Как говорится в сообщении Службы занятости, наиболее критическийна 10 вакансий претендует менее 4 человек. В сфере торговли продуктами наблюдается профицит — на 10 мест претендует 11 кандидатов.

Рейтинг вакансий, которые чаще всего предлагали работодатели

Подсобный рабочий (19,2 тыс. вакансий) Продавец продовольственных товаров (19 тыс. вакансий) Водитель автотранспортных средств (18 тыс. вакансий

Кроме этого, к самым популярным за прошлый год можно отнести следующие:

продавец-консультант,

повар,

уборщик служебных помещений,

оператор и машинист котельной,

бухгалтер,

учитель заведения общего среднего образования,

сестра медицинская,

швея,

охранник.

Интересно, что, несмотря на наличие безработных специалистов, которые искали такие вакансии, работодатели вообще не подавали запросы на такие профессии как профессиональный спортсмен, обменщик денег, стюард, астроном, генетик и артист балета.

А какие вакансии больше всего искали украинцы

Общее количество официально зарегистрированных безработных составило более 358 тысяч человек.

Самым популярным запросом среди украинцев остается работа в ритейле. В частности, более 21 тысяч человек искали место продавца продуктов, хотя вакансий для них было несколько меньше — 9 на каждых 10 претендентов.

Также среди профессий, которые чаще всего искали украинцы:

продавец продовольственных товаров;

подсобный рабочий;

продавец-консультант;

уборщик служебных помещений;

повар;

продавец непродовольственных товаров;

водитель автотранспортных средств.

В то же время, некоторые предложения от бизнеса остались без внимания кандидатов. Ни один искатель не изъявил желания работать как гидрограф, иллюзионист, дежурный аэропорта, часовщик, корректор полиграфического производства или дегустатор кофе.

Ранее мы сообщали , что по мнению экономиста Олега Гетмана, средняя зарплата в Украине достигнет европейского размера в 1000 долларов не раньше чем за 3−4 года.

