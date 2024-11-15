Самые популярные подержанные автомобили из США среди украинцев — Finance.ua

Самые популярные подержанные автомобили из США среди украинцев Сегодня 19:00 — Личные финансы

Самые популярные подержанные автомобили из США среди украинцев

В течение октября в Украине было зарегистрировано почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Из всего количества подержанных автомобилей, перешедших в октябре на украинские номера, 16% были из США.

Об этом сообщает Укравтопром.

«По сравнению с октябрем 2023 года спрос на „американцев“ с пробегом уменьшился почти на 12%», — говорится в сообщении.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце — 5,6 года.

Наибольшая часть из этого количества (42%) были машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 40%. Гибридные — 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 5%.

5 самых популярных подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model Y — 285 ед.; Tesla Model 3 — 274 ед.; Jeep Cherokee — 158 ед.; Ford Escape — 151 ед.; Volkswagen Passat — 151 ед.;

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Напомним, за 8 месяцев в Украину ввезли легковые авто почти на $3 млрд. С января по август в Украину было импортировано 215,6 тысячи легковых авто (б/у и новых), что на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила $2,93 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году. Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

Автомобили из Китая уже давно зарекомендовали себя частыми гостями на рынке Украины. Так, по итогам августа, на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15 млрд грн. Этот показатель на 45% больше, чем в прошлом году, и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

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