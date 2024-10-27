Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре — Finance.ua

Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре Сегодня 21:22 — Технологии&Авто

Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре, Фото: freepik

В сентябре автопарк Украины пополнился более 5,7 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Отмечается, что из новых автомобилей было зарегистрировано 1,5 тысячи единиц, что на 16% больше, тогда как ввезенных подержанных авто стало почти 4,3 тысячи, что означает снижение на 34%.

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На рынке новых легковых автомобилей дизельные модели составляют 26% по сравнению с 22% в сентябре 2023 года.

Среди ввезенных подержанных автомобилей доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Средний возраст таких автомобилей — 10,4 лет.

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster — 406 ед.; Toyota Hilux — 148 ед.; Volkswagen Touareg — 100 ед; Skoda Kodiaq — 81 ед; Mitsubishi L200 — 69 ед.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных автомобилей:

Renault Megane — 413 ед.; Skoda Octavia — 324 ед; Volkswagen Passat — 279 ед; Nissan Qashqai — 226 ед.; Volkswagen Golf — 169 ед.

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