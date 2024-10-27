Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре

Технологии&Авто
65
Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре
Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре, Фото: freepik
В сентябре автопарк Украины пополнился более 5,7 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Это на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Отмечается, что из новых автомобилей было зарегистрировано 1,5 тысячи единиц, что на 16% больше, тогда как ввезенных подержанных авто стало почти 4,3 тысячи, что означает снижение на 34%.

Читайте также: Сколько стоит содержать автомобиль в Украине

На рынке новых легковых автомобилей дизельные модели составляют 26% по сравнению с 22% в сентябре 2023 года.
Среди ввезенных подержанных автомобилей доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Средний возраст таких автомобилей — 10,4 лет.

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

  1. Renault Duster — 406 ед.;
  2. Toyota Hilux — 148 ед.;
  3. Volkswagen Touareg — 100 ед;
  4. Skoda Kodiaq — 81 ед;
  5. Mitsubishi L200 — 69 ед.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных автомобилей:

  1. Renault Megane — 413 ед.;
  2. Skoda Octavia — 324 ед;
  3. Volkswagen Passat — 279 ед;
  4. Nissan Qashqai — 226 ед.;
  5. Volkswagen Golf — 169 ед.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.