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Самые популярные машины в Украине на вторичном рынке — рейтинг

Технологии&Авто
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Самые популярные машины в Украине на вторичном рынке — рейтинг
Самые популярные машины в Украине на вторичном рынке — рейтинг
Со временем автомобиль, который набрал пробег и прибавил несколько лет к своему возрасту, только удешевляется. Здесь возникают вопросы: насколько быстро удешевляется авто и меняется ли цена на все автомобили одинаково со временем.
Ответить на эти вопросы постарались эксперты Auto.ria.
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Чтобы разобраться в этом вопросе, возьмем первого кандидата для изучения — популярный на украинском рынке автомобилей Volkswagen Passat. Эксперты проанализировали стоимость одной и той же модели разных лет выпуска и составили график каждой модели.
Несмотря на то, что данные с сайта по продаже авто нельзя считать вполне достоверными и учитывающими все факторы, подобные вычисления помогают разобраться в том, насколько быстро та или иная модель теряет цену.
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На опубликованном графике указано, сколько процентов цены теряет автомобиль за один год, поэтому владельцы могут просчитать, насколько обесценится их автомобиль за несколько лет. В среднем можно заметить, что меньше всего в цене теряют бюджетные автомобили и среднебюджетные авто, а вот из бизнеса и премиального сегмента в список попали только Audi, Mercedes-Benz и BMW.
Самые популярные машины в Украине на вторичном рынке — рейтинг
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По материалам:
auto.ria.com
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