Самые популярные машины в Украине на вторичном рынке — рейтинг
Со временем автомобиль, который набрал пробег и прибавил несколько лет к своему возрасту, только удешевляется. Здесь возникают вопросы: насколько быстро удешевляется авто и меняется ли цена на все автомобили одинаково со временем.
Ответить на эти вопросы постарались эксперты Auto.ria.
Чтобы разобраться в этом вопросе, возьмем первого кандидата для изучения — популярный на украинском рынке автомобилей Volkswagen Passat. Эксперты проанализировали стоимость одной и той же модели разных лет выпуска и составили график каждой модели.
Несмотря на то, что данные с сайта по продаже авто нельзя считать вполне достоверными и учитывающими все факторы, подобные вычисления помогают разобраться в том, насколько быстро та или иная модель теряет цену.
На опубликованном графике указано, сколько процентов цены теряет автомобиль за один год, поэтому владельцы могут просчитать, насколько обесценится их автомобиль за несколько лет. В среднем можно заметить, что меньше всего в цене теряют бюджетные автомобили и среднебюджетные авто, а вот из бизнеса и премиального сегмента в список попали только Audi, Mercedes-Benz и BMW.
Хотите защитить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.
КАСКО дешевле, чем в страховой
Поделиться новостью