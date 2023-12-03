Рейтинг самых безопасных подержанных авто за 2023 год — Finance.ua

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Рейтинг самых безопасных подержанных авто за 2023 год

Технологии&Авто
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Рейтинг самых безопасных подержанных авто за 2023 год
Рейтинг самых безопасных подержанных авто за 2023 год
Данные о функциях безопасности автомобиля позволяют водителям сделать правильный и надежный выбор. Эксперты ежегодно оценивают технические характеристики транспортных средств для определения всех преимуществ и недостатков.

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Издание Mirage News опубликовало рейтинг Used Car Safety Ratings самых безопасных подержанных автомобилей в 2023 году. Особое внимание было уделено не только тому, как машина защищает водителя, но и как влияет на других участников дорожного движения во время аварии.
Эксперты оценивали автомобиль по следующим критериям:
1. Безопасность водителя — насколько хорошо транспортное средство способно защитить водителя от серьезных травм и гибели во время аварии.
2. Безопасность других участников — как машина защищает других водителей, пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов от гибели или травм во время аварии.
3. Предотвращение ДТП — уменьшение риска аварии благодаря проверенным технологиям: электронный контроль стабильности, автономное экстренное торможение, помощь удержания в полосе движения, контроль стойкости при перекате, камеры и датчики заднего вида.

Авто, получившие 5 баллов в каждой категории, приведенной выше:

  • Audi A4/S4/RS4/AllRoad (MY 2008−2015);
  • Honda CR-V (MY 2017−2021);
  • Honda Odyssey (MY 2013−2021);
  • Jeep Cherokee (MY 2014−2021);
  • Kia Cerato (MY 2018−2021);
  • Land Rover Range Rover Sport (MY 2005−2013);
  • Mazda 3/Axela (2013−2019);
  • Mazda 6/Atenza (2012−2021);
  • Mazda CX-3 (MY 2015−2021);
  • Mazda CX-5 (MY 2017−2021);
  • Mazda CX-9 (MY 2016−2021);
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  • Mitsubishi Outlander (MY 2012−2021);
  • Mitsubishi Pajero Sport (MY 2015−2021);
  • Mercedes-Benz E-Class W212/C207/A207 (MY 2009−2016);
  • Subaru Impreza/XV (MY 2016−2021);
  • Toyota C-HR (MY 2016−2021);
  • Toyota Camry (MY 2017−2021);
  • Toyota Corolla (MY 2018−2021);
  • Toyota RAV4 (MY 2019−2021);
  • Volkswagen Tiguan (MY 2016−2021).
Эксперты отмечали, что в среднем транспортное средство, изготовленное в 2021 году, снижает риск гибели или серьезных травм участников дорожного движения на 33% по сравнению с транспортным средством, произведенным в 2001 году.
Более новые транспортные средства обеспечивают сниженный риск аварии благодаря набору технологий предотвращения аварий.
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По материалам:
expert.in.ua
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