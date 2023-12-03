Рейтинг самых безопасных подержанных авто за 2023 год — Finance.ua

Рейтинг самых безопасных подержанных авто за 2023 год Сегодня 03:32 — Технологии&Авто

Рейтинг самых безопасных подержанных авто за 2023 год

Данные о функциях безопасности автомобиля позволяют водителям сделать правильный и надежный выбор. Эксперты ежегодно оценивают технические характеристики транспортных средств для определения всех преимуществ и недостатков.

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Издание Mirage News опубликовало рейтинг Used Car Safety Ratings самых безопасных подержанных автомобилей в 2023 году. Особое внимание было уделено не только тому, как машина защищает водителя, но и как влияет на других участников дорожного движения во время аварии.

Эксперты оценивали автомобиль по следующим критериям:

1. Безопасность водителя — насколько хорошо транспортное средство способно защитить водителя от серьезных травм и гибели во время аварии.

2. Безопасность других участников — как машина защищает других водителей, пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов от гибели или травм во время аварии.

3. Предотвращение ДТП — уменьшение риска аварии благодаря проверенным технологиям: электронный контроль стабильности, автономное экстренное торможение, помощь удержания в полосе движения, контроль стойкости при перекате, камеры и датчики заднего вида.

Авто, получившие 5 баллов в каждой категории, приведенной выше:

Audi A4/S4/RS4/AllRoad (MY 2008−2015);

Honda CR-V (MY 2017−2021);

Honda Odyssey (MY 2013−2021);

Jeep Cherokee (MY 2014−2021);

Kia Cerato (MY 2018−2021);

Land Rover Range Rover Sport (MY 2005−2013);

Mazda 3/Axela (2013−2019);

Mazda 6/Atenza (2012−2021);

Mazda CX-3 (MY 2015−2021);

Mazda CX-5 (MY 2017−2021);

Mazda CX-9 (MY 2016−2021);

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Mitsubishi Outlander (MY 2012−2021);

Mitsubishi Pajero Sport (MY 2015−2021);

Mercedes-Benz E-Class W212/C207/A207 (MY 2009−2016);

Subaru Impreza/XV (MY 2016−2021);

Toyota C-HR (MY 2016−2021);

Toyota Camry (MY 2017−2021);

Toyota Corolla (MY 2018−2021);

Toyota RAV4 (MY 2019−2021);

Volkswagen Tiguan (MY 2016−2021).

Эксперты отмечали, что в среднем транспортное средство, изготовленное в 2021 году, снижает риск гибели или серьезных травм участников дорожного движения на 33% по сравнению с транспортным средством, произведенным в 2001 году.

Более новые транспортные средства обеспечивают сниженный риск аварии благодаря набору технологий предотвращения аварий.

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