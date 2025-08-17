Самые популярные гибридные авто в Украине: новые и подержанные — Finance.ua

Самые популярные гибридные авто в Украине: новые и подержанные Сегодня 19:09 — Технологии&Авто

Самые популярные гибридные авто в Украине: новые и подержанные

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 11% превышает показатели июля 2024 года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

При этом доля новых авто среди зарегистрированных гибридов составила 52%, тогда как в прошлом году — 57%.

Лидеры рынка

Первенство среди новых гибридных легковушек удерживает Toyota RAV4 — 238 авто.

На втором месте — Toyota Yaris Cross (101 авто), а третий по популярности Renault Duster (77 авто).

Самые популярные импортируемые гибриды с пробегом:

Toyota Prius — 82 авто;

Ford Escape — 74 авто;

Toyota RAV4 — 61 авто.

Напомним, в Украине упростили торговлю подержанными авто. Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.

