Самые популярные гибридные авто в Украине: новые и подержанные — Finance.ua

Самые популярные гибридные авто в Украине: новые и подержанные
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 11% превышает показатели июля 2024 года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
При этом доля новых авто среди зарегистрированных гибридов составила 52%, тогда как в прошлом году — 57%.
Лидеры рынка
Первенство среди новых гибридных легковушек удерживает Toyota RAV4 — 238 авто.
На втором месте — Toyota Yaris Cross (101 авто), а третий по популярности Renault Duster (77 авто).
Самые популярные импортируемые гибриды с пробегом:
- Toyota Prius — 82 авто;
- Ford Escape — 74 авто;
- Toyota RAV4 — 61 авто.
Напомним, в Украине упростили торговлю подержанными авто. Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем совершить дальнейшую продажу.
