Самые популярные дизельные автомобили среди украинцев по итогам сентября

В сентябре украинцы приобрели 5,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, что на 10% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Из них 1,1 тысячи составляли новые автомобили (на 29% меньше), а 4,1 тысячи — подержанные машины, ввезенные из-за границы (на 3% меньше).

Среди новых дизельных моделей наиболее популярными стали:

Renault Duster — 312 ед.

Toyota Land Cruiser Prado — 121 ед.

Volkswagen Touareg — 99 ед.

Skoda Kodiaq — 74 ед.

Toyota Land Cruiser — 50 ед.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 313 ед.

Nissan Qashqai — 310 ед.

Skoda Octavia — 273 ед.

Volkswagen Passat — 228 ед.

Volkswagen Golf — 160 ед.

Ранее Finance.ua писал , что в сентябре на украинском рынке новых легковушек впервые самыми популярными стали полностью электрические модели. В то же время продажи автомобилей с традиционными двигателями упали на 16%, сократившись с 63% в прошлом году до 47% в 2025 году.

