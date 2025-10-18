0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные дизельные автомобили среди украинцев по итогам сентября

Технологии&Авто
14
Самые популярные дизельные автомобили среди украинцев по итогам сентября
Самые популярные дизельные автомобили среди украинцев по итогам сентября
В сентябре украинцы приобрели 5,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, что на 10% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из них 1,1 тысячи составляли новые автомобили (на 29% меньше), а 4,1 тысячи — подержанные машины, ввезенные из-за границы (на 3% меньше).
Среди новых дизельных моделей наиболее популярными стали:
  • Renault Duster — 312 ед.
  • Toyota Land Cruiser Prado — 121 ед.
  • Volkswagen Touareg — 99 ед.
  • Skoda Kodiaq — 74 ед.
  • Toyota Land Cruiser — 50 ед.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:
  • Renault Megane — 313 ед.
  • Nissan Qashqai — 310 ед.
  • Skoda Octavia — 273 ед.
  • Volkswagen Passat — 228 ед.
  • Volkswagen Golf — 160 ед.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре на украинском рынке новых легковушек впервые самыми популярными стали полностью электрические модели. В то же время продажи автомобилей с традиционными двигателями упали на 16%, сократившись с 63% в прошлом году до 47% в 2025 году.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems