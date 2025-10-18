Самые популярные дизельные автомобили среди украинцев по итогам сентября
В сентябре украинцы приобрели 5,2 тыс. автомобилей с дизельными двигателями, что на 10% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из них 1,1 тысячи составляли новые автомобили (на 29% меньше), а 4,1 тысячи — подержанные машины, ввезенные из-за границы (на 3% меньше).
Среди новых дизельных моделей наиболее популярными стали:
- Renault Duster — 312 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 121 ед.
- Volkswagen Touareg — 99 ед.
- Skoda Kodiaq — 74 ед.
- Toyota Land Cruiser — 50 ед.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:
- Renault Megane — 313 ед.
- Nissan Qashqai — 310 ед.
- Skoda Octavia — 273 ед.
- Volkswagen Passat — 228 ед.
- Volkswagen Golf — 160 ед.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре на украинском рынке новых легковушек впервые самыми популярными стали полностью электрические модели. В то же время продажи автомобилей с традиционными двигателями упали на 16%, сократившись с 63% в прошлом году до 47% в 2025 году.
Поделиться новостью
Также по теме
Самые популярные дизельные автомобили среди украинцев по итогам сентября
Названы ТОП-5 кроссоверов, которыми больше всего довольны владельцы (фото)
Time назвал лучшие изобретения 2025 года (видео)
Google Chrome будет автоматически отключать уведомления от неактивных сайтов
На рынок выходит электрокроссовер Hyundai Elexio (фото)
Стартап Reflection AI планирует создать открытую альтернативу OpenAI и китайским ИИ-гигантам