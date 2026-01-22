0 800 307 555
Самые популярные бензиновые авто в Украине в январе 2026 года

Технологии&Авто
25
В 2025 году автопарк Украины пополнили 26,3 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.
Как сообщил Укравтопром, это на 6% меньше, чем до 2024 года. Уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек.

Лидер рынка

Среди новых бензиновых автомобилей в 2025 году лидером стал кроссовер HYUNDAI Tucson.
В то же время спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми ДВС увеличился на 12%, до 117,6 тыс. ед.
Ранее писали эксперты издания WhatCar? составили рейтинг десяти самых лучших недорогих автомобилей с пробегом.
В то же время, эксперты назвали пять переоцененных моделей автомобилей, покупать которые они не рекомендуют.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
