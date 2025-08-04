Самые популярные авто в Украине этим летом (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные авто в Украине этим летом (инфографика) Сегодня 13:34 — Технологии&Авто

Самые популярные авто в Украине этим летом (инфографика)

Как сообщает Укравтопром, в десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковушек за прошлый месяц попали только кроссоверы.

Возглавил рейтинг RENAULT Duster.

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В июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июне и на 1% - чем в июле прошлого года.

За прошедшие 4 года украинцы все меньше склоняются к покупке «свежепригнанных» дизелей, а их же занимают бензиновые варианты, и еще больше — электрические. Легковушки с гибридными силовыми установками, даже несмотря на определенное статистическое наращивание доли, не занимают весомого места в сегменте импорта.

Несмотря на развитие электротранспорта, бензиновые автомобили остаются самым популярным выбором. В первом полугодии 2025 года они охватили 46,1% рынка, лишь немного уступив результату прошлого года (47,6%). Об этом пишет Институт исследования авторынка.

В 2022 году дизель имел 56,9% доли рынка импортных подержанных авто. В 2025-м — всего 23,2%.

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