ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке — Finance.ua

ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке
В июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июне и на 1% - чем в июле прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
«Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota. Однако к ней очень стремительно приближается китайская BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга», — говорится в сообщении.
ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке
За июль 2025 года
- Toyota — 820 ед. (-20% к июлю 2024 г.);
- BYD — 744 ед. (+241%);
- Renault — 654 ед. (+11%);
- Skoda — 559 ед. (+48%);
- Volkswagen — 491 ед. (+47%);
- Honda — 319 ед. (+9%);
- Hyundai — 298 ед. (+32%);
- BMW — 263 ед. (-58%);
- Audi — 253 ед. (+20%);
- Zeekr — 191 ед. (+125%).
Всего с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковушек, что всего на 0,1% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Лидером среди ввезенного «секонд-хенда», остается Volkswagen Golf.
Кстати, если говорить о ценах на подержанные автомобили, то по данным Института исследований авторынка, распределение следующее:
- Газобаллонные авто: самый дешевый сегмент — в июне средняя цена составляла $2 500.
- Бензиновые легковые автомобили: самый массовый сегмент рынка — $6 100.
- Дизельные автомобили: средняя цена выросла до $7 500 и с начала года стабильно растет.
- Гибриды (HEV/MHEV/PHEV): средняя цена подскочила до $13 600.
- Электромобили: остаются самыми дорогими — $16 000.
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