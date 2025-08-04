ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке — Finance.ua
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ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке

Технологии&Авто
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ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке
ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке
В июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июне и на 1% - чем в июле прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
«Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota. Однако к ней очень стремительно приближается китайская BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга», — говорится в сообщении.

ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке

За июль 2025 года
  1. Toyota — 820 ед. (-20% к июлю 2024 г.);
  2. BYD — 744 ед. (+241%);
  3. Renault — 654 ед. (+11%);
  4. Skoda — 559 ед. (+48%);
  5. Volkswagen — 491 ед. (+47%);
  6. Honda — 319 ед. (+9%);
  7. Hyundai — 298 ед. (+32%);
  8. BMW — 263 ед. (-58%);
  9. Audi — 253 ед. (+20%);
  10. Zeekr — 191 ед. (+125%).
Всего с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковушек, что всего на 0,1% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Лидером среди ввезенного «секонд-хенда», остается Volkswagen Golf.
Кстати, если говорить о ценах на подержанные автомобили, то по данным Института исследований авторынка, распределение следующее:
  • Газобаллонные авто: самый дешевый сегмент — в июне средняя цена составляла $2 500.
  • Бензиновые легковые автомобили: самый массовый сегмент рынка — $6 100.
  • Дизельные автомобили: средняя цена выросла до $7 500 и с начала года стабильно растет.
  • Гибриды (HEV/MHEV/PHEV): средняя цена подскочила до $13 600.
  • Электромобили: остаются самыми дорогими — $16 000.
По материалам:
Finance.ua
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