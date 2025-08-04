ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке — Finance.ua

ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке 04.08.2025, 02:03 — Технологии&Авто

ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке

В июле украинцы приобрели более 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем в июне и на 1% - чем в июле прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

«Первенство на рынке удерживает японская марка Toyota. Однако к ней очень стремительно приближается китайская BYD, которая год назад была на девятой строчке рейтинга», — говорится в сообщении.

ТОП-10 новых автомобилей на украинском авторынке

За июль 2025 года

Toyota — 820 ед. (-20% к июлю 2024 г.); BYD — 744 ед. (+241%); Renault — 654 ед. (+11%); Skoda — 559 ед. (+48%); Volkswagen — 491 ед. (+47%); Honda — 319 ед. (+9%); Hyundai — 298 ед. (+32%); BMW — 263 ед. (-58%); Audi — 253 ед. (+20%); Zeekr — 191 ед. (+125%).

Всего с начала года в стране было зарегистрировано около 39,3 тыс. новых легковушек, что всего на 0,1% больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Лидером среди ввезенного «секонд-хенда», остается Volkswagen Golf.

Кстати, если говорить о ценах на подержанные автомобили, то по данным Института исследований авторынка , распределение следующее:

Газобаллонные авто: самый дешевый сегмент — в июне средняя цена составляла $2 500.

Бензиновые легковые автомобили: самый массовый сегмент рынка — $6 100.

Дизельные автомобили: средняя цена выросла до $7 500 и с начала года стабильно растет.

Гибриды (HEV/MHEV/PHEV): средняя цена подскочила до $13 600.

Электромобили: остаются самыми дорогими — $16 000.

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