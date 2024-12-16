Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика) — Finance.ua

Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика) Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка (инфографика)

В ноябре украинский автопарк пополнили 5,2 тыс. новых легковых автомобилей.

Об этом уже сообщал Укравтопром.

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Из этого количества — 3,1 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 2,1 тыс. приобрели юрлица.

В итоге, по сравнению с ноябрем 2023 г., продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка уменьшились на 11%, а в корпоративном выросли — на 10%.

Мировые продажи полностью электрических и гибридных транспортных средств росли седьмой месяц подряд в ноябре, подскочив на 32% в годовом исчислении, что является третьим рекордным показателем подряд.

Продажи в Китае выросли на 50% до 1,27 миллиона автомобилей.

В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Европе — до 0,28 млн, что несколько ниже в годовом исчислении, но на 7,7% больше, чем в октябре.

В ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 3742 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 13% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.

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