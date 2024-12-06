Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа у украинцев — Finance.ua

Самые популярные подержанные автомобили из-за рубежа у украинцев
В ноябре украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.
По отношению к предыдущему месяцу, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 г. — почти на треть.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 46%. Далее следуют: дизельные — 26%; электромобили — 20%;
Средний возраст подержанных машин, перешедших в ноябре на украинские номера, составляет 9 лет.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тысяч подержанных легковых автомобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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