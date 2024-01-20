Самые дешевые лыжные курорты Европы: где отдохнуть этой зимой — Finance.ua

Самые дешевые лыжные курорты Европы: где отдохнуть этой зимой
Горнолыжный сезон в Европе — в самом разгаре, и туристы ищут бюджетные места для поездок. Но в то же время такие, где качество отдыха позволяло бы провести отпуск по всей семье комфортно.
Рассказываем о бюджетных европейских курортах, которые лучше всего подходят для семейного отдыха по соотношению «цена-качество».
На каких лыжных курортах Европы отдохнуть дешевле всего
Горнолыжный курорт Ягорина в Боснии и Герцеговине признали лучшим по соотношению цена-качество для семейного отдыха и отдыха взрослых.
Такие данные обнародовали в новом рейтинге, который стал дополнением к ежегодной подборке рейтинга самых дешевых семейных курортов Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024. Впервые за десятилетие курорт Ягорина потеснил с первого места в рейтинге болгарский Боровец.
В рейтинге курорты анализировали главным образом по ценам на отдых семьи четырех человек (двое взрослых и двое детей 6 и 8 лет). Помимо цен на жилье просчитали также стоимость шестидневного абонемента на подъемник, прокат лыж и лыжной обуви на 6 дней, 5−6 занятий с инструктором, стоимость напитков и шести обедов на курортах.
В этом году в отчет попали восемь новых курортов, которые были оценены как хорошие локации для лыжного отдыха всей семьей.
Банcко в Болгарии был самым дешевым семейным вариантом отдыха в отчете за 2023 год, но опустился на шестое место — после того как там существенно повысили цены на занятия в лыжных школах. Также на 27% выросла общая стоимость недельного отпуска в Банско.
Отдельно среди лучших вариантов для взрослых лыжников отметили итальянские курорты, оказавшиеся приемлемыми по ценам. Бардонеккья вытеснил Боровец в Болгарии, который в течение нескольких лет считался самым дешевым направлением.
Сколько стоит отдых на бюджетных курортах Европы
Горнолыжный курорт Бардонеккья расположен в долине Суза в итальянском Пьемонте. Для катания на лыжах и сноубордах доступны 100 километров трасс, есть 22 подъемника. Зона зимних видов спорта расположена между высотами 1312 и 2800 метров.
В Бардонеккьи список всех расходов для горнолыжного отдыха составил 597 евро на взрослого человека.
Между тем, стоимость одной недели на болгарском курорте Боровец выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом: сейчас цены на отдых там начинаются от 630 евро на человека, если плюс к проживанию и питанию учитывать катание с инструктором.
Боровец в Болгарии занимает в рейтинге второе место среди самых дешевых курортов для семейного отдыха. За ним в списке находятся два новых участника: Ле Корбье во Франции (686 евро) и Ливиньо в Италии (690 евро за шестидневный отдых).
В рейтинг впервые включили испанский курорт Байкера-Берет. Он оказался на седьмом месте (781 евро).
Всего из 36 мест, включенных в анализ стоимости горнолыжных курортов для взрослых, три самых дорогих курорта находятся в Швейцарии. На курорте Церматт цены оказались самые высокие (1500 евро с человека).
Полный список лучших семейных курортов для отдыха с семьей:
- Ягорина, Босния и Герцеговина
- Пассо Тонале, Италия
- Бардонеккья, Италия
- Бейтостолен, Норвегия
- Банско, Болгария
- Раурис, Австрия
- Рука, Финляндия
- Ла-Тюиль, Италия
- Кранска Гора, Словения
- Гейло, Норвегия
Лучшие курорты для отдыха взрослых:
- Бардонеккья, Италия
- Боровец, Болгария
- Ле Корбье, Франция
- Ливиньо, Италия
- Саузе, Италия
- Банско, Болгария
- Бакейра-Берет, Испания
- Сестриере, Италия
- Ла Туиль, Италия
- Рука, Финляндия
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