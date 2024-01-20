Самые дешевые лыжные курорты Европы: где отдохнуть этой зимой — Finance.ua

Самые дешевые лыжные курорты Европы: где отдохнуть этой зимой Сегодня 05:44

Самые дешевые лыжные курорты Европы: где отдохнуть этой зимой

Горнолыжный сезон в Европе — в самом разгаре, и туристы ищут бюджетные места для поездок. Но в то же время такие, где качество отдыха позволяло бы провести отпуск по всей семье комфортно.

Рассказываем о бюджетных европейских курортах, которые лучше всего подходят для семейного отдыха по соотношению «цена-качество».

На каких лыжных курортах Европы отдохнуть дешевле всего

Горнолыжный курорт Ягорина в Боснии и Герцеговине признали лучшим по соотношению цена-качество для семейного отдыха и отдыха взрослых.

рейтинга самых дешевых семейных курортов Такие данные обнародовали в новом рейтинге, который стал дополнением к ежегодной подборке Post Office Travel Money Ski Resort Report 2024 . Впервые за десятилетие курорт Ягорина потеснил с первого места в рейтинге болгарский Боровец.

В рейтинге курорты анализировали главным образом по ценам на отдых семьи четырех человек (двое взрослых и двое детей 6 и 8 лет). Помимо цен на жилье просчитали также стоимость шестидневного абонемента на подъемник, прокат лыж и лыжной обуви на 6 дней, 5−6 занятий с инструктором, стоимость напитков и шести обедов на курортах.

В этом году в отчет попали восемь новых курортов, которые были оценены как хорошие локации для лыжного отдыха всей семьей.

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Банcко в Болгарии был самым дешевым семейным вариантом отдыха в отчете за 2023 год, но опустился на шестое место — после того как там существенно повысили цены на занятия в лыжных школах. Также на 27% выросла общая стоимость недельного отпуска в Банско.

Отдельно среди лучших вариантов для взрослых лыжников отметили итальянские курорты, оказавшиеся приемлемыми по ценам. Бардонеккья вытеснил Боровец в Болгарии, который в течение нескольких лет считался самым дешевым направлением.

Сколько стоит отдых на бюджетных курортах Европы

Горнолыжный курорт Бардонеккья расположен в долине Суза в итальянском Пьемонте. Для катания на лыжах и сноубордах доступны 100 километров трасс, есть 22 подъемника. Зона зимних видов спорта расположена между высотами 1312 и 2800 метров.

В Бардонеккьи список всех расходов для горнолыжного отдыха составил 597 евро на взрослого человека.

Между тем, стоимость одной недели на болгарском курорте Боровец выросла на 8,2% по сравнению с прошлым годом: сейчас цены на отдых там начинаются от 630 евро на человека, если плюс к проживанию и питанию учитывать катание с инструктором.

Боровец в Болгарии занимает в рейтинге второе место среди самых дешевых курортов для семейного отдыха. За ним в списке находятся два новых участника: Ле Корбье во Франции (686 евро) и Ливиньо в Италии (690 евро за шестидневный отдых).

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В рейтинг впервые включили испанский курорт Байкера-Берет. Он оказался на седьмом месте (781 евро).

Всего из 36 мест, включенных в анализ стоимости горнолыжных курортов для взрослых, три самых дорогих курорта находятся в Швейцарии. На курорте Церматт цены оказались самые высокие (1500 евро с человека).

Полный список лучших семейных курортов для отдыха с семьей:

Ягорина, Босния и Герцеговина Пассо Тонале, Италия Бардонеккья, Италия Бейтостолен, Норвегия Банско, Болгария Раурис, Австрия Рука, Финляндия Ла-Тюиль, Италия Кранска Гора, Словения Гейло, Норвегия

Лучшие курорты для отдыха взрослых:

Бардонеккья, Италия Боровец, Болгария Ле Корбье, Франция Ливиньо, Италия Саузе, Италия Банско, Болгария Бакейра-Берет, Испания Сестриере, Италия Ла Туиль, Италия Рука, Финляндия

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