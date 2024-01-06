Топ самых популярных горнолыжных курортов Польши: цены — Finance.ua

Топ самых популярных горнолыжных курортов Польши: цены Сегодня 12:34 — Личные финансы

Топ самых популярных горнолыжных курортов Польши: цены

Горнолыжный сезон успешно начался, привлекая туристов на курорты по всему миру, и Польша не исключение, пишет ukrayina.pl

В настоящее время доступно немало мест, где как начинающим, так и опытным спортсменам предлагаются отличные условия для катания на лыжах. Рассказываем, где можно прокатиться на лыжах и сноуборде.

В Польше есть несколько популярных горнолыжных курортов, где можно насладиться катанием на лыжах.

• Курорт Чарна Гура (Czarna Góra Resort)

Курорт Чарна Гура (Czarna Góra Resort) — это увлекательное место для горнолыжного отдыха, расположенное в прекрасном Нижнесилезском воеводстве, в уезде Клодзько. Торжественное открытие сезона традиционно проходит с начала декабря, и это место привлекает как новичков, так и опытных горнолыжников.

Комплекс предлагает роскошные возможности для развлечений и отдыха, в том числе 12 подъемников, 14 горнолыжных трасс, а также ледовый каток для тех, кто любит другие зимние виды спорта. Кроме того, на территории есть зона для моржей, где можно получить новые впечатления от экстремальных развлечений.

Цены на горнолыжные абонементы на курорте Чарна Гура следующие:

• 7-часовой абонемент: 140 злотых (для детей — 120 злотых),

• Двухдневный абонемент: 285 злотых,

• Трехдневный абонемент: 385 злотых,

• Шестидневный абонемент: 690 злотых,

• Абонемент на любые 6 дней: 795 злотых.

• Курорт Щирк (Szczyrk)

Курорт Щирк (Szczyrk) — это настоящий рай для горнолыжников, расположенный в Силезских Бескидах, недалеко от города Катовице. Этот курорт признан одним из самых больших и современных горнолыжных комплексов в Польше.

Щирк предлагает поразительное количество лыжных трасс — более 60 километров, среди которых есть трассы для каждого уровня навыков: от начинающих до опытных лыжников. Все трассы оборудованы механическими подъемниками, включая 2 кресельных и 11 бугельных. Кроме того, доступ от одной вершины к другой возможен с помощью канатной дороги, не выходя в долину.

В низкий сезон (до 24 декабря и после 11 марта 2024) на Щирке действуют следующие цены на горнолыжные абонементы:

• Дневной абонемент: от 111 до 159 злотых,

• Двухдневный абонемент: от 203 до 309 злотых,

• Трехдневный абонемент: от 305 до 563 злотых,

• Шестидневный абонемент: от 619 до 859 злотых.

Цены могут изменяться в зависимости от того, где и как вы приобретете билеты — будет ли это на месте или заранее онлайн.

• Спортивная арена Зеленец (Zieleniec Sport Arena)

Спортивная арена Зеленец (Zieleniec Sport Arena) — это самый большой горнолыжный курорт в Польше, расположенный в живописных горах Сових, недалеко от Душники-Здруй. Курорт славится своим разнообразием, предлагая более 30 км лыжных трасс, которые удовлетворят как начинающих, так и опытных горнолыжников.

Спортивная арена поражает склонами различной сложности, созданными для удовлетворения требований лыжников и сноубордистов любого уровня подготовки. Здесь каждый найдет трассу, отвечающую его навыкам и желаниям.

В низкий сезон, который длится до 21 декабря и после 11 марта 2024, в Зеленке действуют такие цены на горнолыжные абонементы:

• 7-часовой абонемент: 115 злотых (для детей — 100 злотых),

• Двухдневный абонемент: 200 злотых,

• Трехдневный абонемент: 295 злотых,

• Шестидневный абонемент: 540 злотых.

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