Как финансово подготовиться к смене работы Сегодня 12:09 — Личные финансы

Концепция финансового планирования с копилкой, Фото: freepik

Часто поиск новой работы или смена профессии сопровождается финансовой неопределенностью. Однако финансовая грамотность и преждевременная подготовка позволяют контролировать эту неопределенность.

Об этом рассказывает онлайн-платформа по финансовой грамотности «Гаразд».

Как подготовиться к смене работы

Создайте «финансовую подушку»

Наличие сбережений позволяет не торопиться с выбором новой работы и сосредоточиться на поиске оптимального варианта.

Читайте также Где найти удаленную работу: 10 горячих вакансий

Для создания «финансовой подушки» следует посчитать свои ежемесячные расходы и умножить их на ориентировочный период поиска работы.

Эксперты советуют проанализировать вакансии, чтобы реалистично оценить, сколько времени может потребоваться на трудоустройство.

Просмотрите финансовые привычки и оптимизируйте бюджет

Перед сменой работы важно понять структуру расходов. Разделите их на обязательные — жилье, питание, коммуналка и кредиты, и гибкие — развлечения, подписки или импульсивные покупки.

Это позволит понять, от каких расходов можно временно отказаться и сформировать несколько сценариев бюджета в зависимости от продолжительности поиска работы или размера сбережений.

Исследуйте рынок труда

Перед изменением компании или сферы деятельности важно оценить, спрос на вашу профессию, уровень зарплат и актуальные требования работодателей.

Читайте также Топ-области с наибольшим количеством вакансий с проживанием

Если навыков недостаточно, следует рассмотреть дополнительное обучение, курсы или стажировку.

Продумайте варианты временного дохода

Эксперты советуют составить список ваших навыков и определить, как это можно монетизировать. Это может быть фриланс, консультации, репетиторство или продажа ненужных вещей.

Даже небольшой доход поможет снизить нагрузку на сбережения и даст больше времени для поиска основной работы.

Решите важные вопросы

Чтобы избежать финансовых сюрпризов, перед сменой работы желательно закрыть крупные плановые расходы. Это касается, в частности, лечения, обучения или обслуживания автомобиля.

