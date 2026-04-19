Как подросткам безопасно пользоваться банковскими картами Сегодня 18:16 — Личные финансы

Одна из основных задач родителей — научить ребенка финансовой грамотности. Банковская карта может стать практическим инструментом, который поможет подросткам эффективно усвоить базовые принципы управления деньгами.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Преимущества использования банковской карты

Обучение финансовой грамотности. Использование карты позволяет подросткам лучше понимать, как работает банковская система, чем важно экономить, а также ознакомиться с базовыми финансовыми понятиями и инструментами, в том числе процентами, кредитами и депозитами.

Удобство и безопасность. Можно не носить с собой наличные деньги, что снижает риск ее потери или кражи.

Контроль расходов. Родители могут контролировать расходы подростка и своевременно реагировать на проблемы с помощью мобильного приложения.

Как правильно выбрать банковскую карту

До 14 лет банковскую карту можно открыть на имя родителей, а после — уже на имя подростка.

На что обратить внимание при выборе карты:

лимиты расходов;

удобство пополнения счета;

наличие мобильного приложения для контроля;

безопасность транзакций.

Эксперты советуют внимательно ознакомиться с условиями обслуживания, такими как ежемесячная оплата и комиссии за снятие средств.

Также важно, чтобы карта имела высокий уровень защиты — двухфакторную аутентификацию, уведомления о транзакциях и возможность быстрой блокировки в случае потери.

Как безопасно пользоваться банковской картой

Подросткам важно объяснять, что конфиденциальной считается любая информация о карте, счете или паролях.

Основные правила безопасности:

использование сложных и уникальных паролей;

включена двухфакторная аутентификация;

регулярное обновление программ и приложений;

осторожность во время онлайн-покупок;

запрет передавать финансовые данные третьим лицам.

Ранее Finance.ua писал, что первое представление о деньгах, сбережениях и планировании расходов ребенок получает, прежде всего, в семье. Рассказывать о финансах нужно с детства, но простыми словами и понятно для возраста ребенка.

