Самые большие в мире национальные авторынки — Finance.ua

Самые большие в мире национальные авторынки Сегодня 21:00 — Технологии&Авто

Самые большие в мире национальные авторынки

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в 2023 году глобальные продажи новых автотранспортных средств составили 92,7 млн ​​единиц. Это на 12% больше результата предыдущего года.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«Наибольшее количество составили легковые авто — 65,3 млн ед. (+11,3%). Реализация коммерческих автотранспортных средств выросла на 13,3%, до 27,4 млн ед.», — говорится в сообщении.

Крупнейшим в мире национальным авторынком в очередной раз стал Китай. В прошлом году в КНР было реализовано почти 30,1 млн единиц автотранспорта, что на 12% больше, чем годом ранее. Из них: легковушек — 26,1 млн ед. (+10,6%), коммерческого автотранспорта — 4 млн ед. (+22%).

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Вторым по объему продаж был рынок США с показателем 16 млн ед. (+12,5%). Легковых авто в США было реализовано 3,1 млн ед. (+9%), а коммерческой техники — 12,9 млн ед. (+13%).

Третий результат у Индии — 5,1 млн ед. (+7,5%). Парк легковых автомобилей в этой стране пополнили 4,1 млн новых автомобилей (+8,2%), а коммерческих — 978 тыс. ед. (+5%).

На четвертой позиции Япония — 4,8 млн. ед. (+13,8%), из них: легковых — 4 млн ед. (+15,8%); коммерческих — 786 тыс ед. (+4,4%).

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Замыкает рейтинг 5 крупнейших национальных авторынков Германия — 3,2 млн ед. (+8%), из них: легковых — более 2,8 млн ед. (+7,3%); коммерческих — 360 тыс. ед. (+15%).

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