ТОП-5 самых популярных дизельных авто среди украинцев — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных дизельных авто среди украинцев Сегодня 06:12 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых популярных дизельных авто среди украинцев

Спрос на дизельные автомобили в Украине вырос. В феврале автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 71% превышает показатели прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

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«Доля дизелей на февральском рынке новых легковушек увеличилась с 21% в 2023 г. до 24% в 2024 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидером этого сегмента рынка стал бюджетный кроссовер Renault Duster.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек в феврале:

Renault Duster — 457 ед.;

Toyota Hilux — 112 ед.;

Volkswagen Touareg — 66 ед.;



Toyota Land Cruiser Prado — 65 ед.;



Skoda Kodiaq — 63 ед.



3,3 тыс. подержанных легковых авто из США, что составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в течение прошлого месяца подержанных машин. Напомним, в феврале этого года в Украине зарегистрировали болееподержанных легковых авто из США, что составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в течение прошлого месяца подержанных машин.

В рейтинг подержанных авто из США попали:

Tesla Model 3 — 373 ед.;

Tesla Model Y — 256 ед;

Jeep Cherokee — 212 ед.;

Volkswagen Passat — 208 ед.;

Ford Escape — 201 ед.

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