ТОП-5 самых популярных дизельных авто среди украинцев — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных дизельных авто среди украинцев
Спрос на дизельные автомобили в Украине вырос. В феврале автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 71% превышает показатели прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
«Доля дизелей на февральском рынке новых легковушек увеличилась с 21% в 2023 г. до 24% в 2024 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером этого сегмента рынка стал бюджетный кроссовер Renault Duster.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек в феврале:
- Renault Duster — 457 ед.;
- Toyota Hilux — 112 ед.;
- Volkswagen Touareg — 66 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 65 ед.;
- Skoda Kodiaq — 63 ед.
Напомним, в феврале этого года в Украине зарегистрировали более 3,3 тыс. подержанных легковых авто из США, что составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в течение прошлого месяца подержанных машин.
В рейтинг подержанных авто из США попали:
- Tesla Model 3 — 373 ед.;
- Tesla Model Y — 256 ед;
- Jeep Cherokee — 212 ед.;
- Volkswagen Passat — 208 ед.;
- Ford Escape — 201 ед.
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