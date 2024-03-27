Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000 — Finance.ua

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000 Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Аналитики портала auto.ria составили список из пятнадцати вариантов «гольф-класса» с автоматической коробкой передач, которые вкладываются в ценовой диапазон от $7000 до $9500.

Автомобили С-класса (по европейским меркам), которые рассмотрели на этот раз, имеют длину кузова около 4,3…4,5 м, что делает их не слишком громоздкими, то есть удобными для маневрирования и парковки.

«В то же время они не ограничены внутренним пространством — точно на передних сиденьях, а отдельные модели, благодаря удачной компоновке кузова, не заставят тесниться и пассажиров заднего ряда. Поэтому смело можно считать легковушки „гольф-класса“ (названному так благодаря популярности Volkswagen Golf) универсальным и максимально компромиссным решением», — отмечают эксперты.

1. Nissan Leaf

2. Ford Focus

3. Volkswagen Jetta

4. Skoda Octavia

5. Volkswagen Golf

6. Renault Megane

7. Mitsubishi Lancer

8. Chevrolet Cruze

9. Honda Civic

10. Hyundai Elantra

11. Toyota Corolla

12. Mazda 3

13. Opel Astra

14. Dodge Dart

15. Citroen C4

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