Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000 — Finance.ua
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Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

Технологии&Авто
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Аналитики портала auto.ria составили список из пятнадцати вариантов «гольф-класса» с автоматической коробкой передач, которые вкладываются в ценовой диапазон от $7000 до $9500.
Автомобили С-класса (по европейским меркам), которые рассмотрели на этот раз, имеют длину кузова около 4,3…4,5 м, что делает их не слишком громоздкими, то есть удобными для маневрирования и парковки.

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«В то же время они не ограничены внутренним пространством — точно на передних сиденьях, а отдельные модели, благодаря удачной компоновке кузова, не заставят тесниться и пассажиров заднего ряда. Поэтому смело можно считать легковушки „гольф-класса“ (названному так благодаря популярности Volkswagen Golf) универсальным и максимально компромиссным решением», — отмечают эксперты.

1. Nissan Leaf

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

2. Ford Focus

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

3. Volkswagen Jetta

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

4. Skoda Octavia

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

5. Volkswagen Golf

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

6. Renault Megane

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

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7. Mitsubishi Lancer

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

8. Chevrolet Cruze

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

9. Honda Civic

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

10. Hyundai Elantra

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

11. Toyota Corolla

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

12. Mazda 3

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

13. Opel Astra

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

14. Dodge Dart

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000

15. Citroen C4

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000
Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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