Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000 — Finance.ua

Какие небольшие легковушки с «автоматом» можно купить сейчас до $9000
Аналитики портала auto.ria составили список из пятнадцати вариантов «гольф-класса» с автоматической коробкой передач, которые вкладываются в ценовой диапазон от $7000 до $9500.
Автомобили С-класса (по европейским меркам), которые рассмотрели на этот раз, имеют длину кузова около 4,3…4,5 м, что делает их не слишком громоздкими, то есть удобными для маневрирования и парковки.
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«В то же время они не ограничены внутренним пространством — точно на передних сиденьях, а отдельные модели, благодаря удачной компоновке кузова, не заставят тесниться и пассажиров заднего ряда. Поэтому смело можно считать легковушки „гольф-класса“ (названному так благодаря популярности Volkswagen Golf) универсальным и максимально компромиссным решением», — отмечают эксперты.
1. Nissan Leaf
2. Ford Focus
3. Volkswagen Jetta
4. Skoda Octavia
5. Volkswagen Golf
6. Renault Megane
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7. Mitsubishi Lancer
8. Chevrolet Cruze
9. Honda Civic
10. Hyundai Elantra
11. Toyota Corolla
12. Mazda 3
13. Opel Astra
14. Dodge Dart
15. Citroen C4
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