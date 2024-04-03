Samsung улучшит голосового помощника Bixby генеративным ИИ — Finance.ua
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Samsung улучшит голосового помощника Bixby генеративным ИИ

Технологии&Авто
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Samsung улучшит голосового помощника Bixby генеративным ИИ
Samsung улучшит голосового помощника Bixby генеративным ИИ
Samsung объявила о своих планах по внедрению технологий генеративного искусственного интеллекта у своего голосового помощника Bixby.
Об этом сообщает CNBC.
Эта инициатива подчеркивает стратегическое стремление компании к постоянному улучшению пользовательского опыта на всех устройствах Samsung.
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Согласно информации, предоставленной исполнительным вице-президентом мобильного бизнеса Samsung, Вином Чжун Чоем, внедрение генеративного ИИ в Bixby направлено на повышение «умности» ассистента, чтобы он мог обеспечить более естественный и продуктивный диалог с пользователями.
Это означает, что Bixby станет более адаптивным для индивидуальных потребностей пользователей и сможет обеспечить улучшенный интерфейс для всей экосистемы Samsung.
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Параллельно с этим шагом, Samsung продолжает развивать свои продукты, оснащая их более продвинутыми функциями ИИ. Недавно компания добавила ранее эксклюзивные функции ИИ серии Galaxy S24 к другим моделям, таким как Galaxy S23, S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5 и планшет Tab S9.
По материалам:
Speka
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