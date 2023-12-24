Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов — Finance.ua

Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов

Samsung расширила свою программу самостоятельного ремонта, включив в нее свои последние складные смартфоны — Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5.

Эти устройства присоединятся к линейке S23, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Book 2 Pro в программе самостоятельного ремонта Samsung уже в этом месяце.

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Программа, разработанная в партнерстве с iFixit, поначалу поддерживала только устройства S20, S21 и Tab S7. В начале 2023 года в нее были добавлены линейка S22 и некоторые модели Galaxy Pro.

На данный момент складные устройства Galaxy еще не перечислены на странице iFixit, поэтому цены на ремонтные комплекты неизвестны.

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Однако учитывая, что комплект для ремонта большого внутреннего экрана Google Pixel Fold через партнерство с iFixit стоит около 900 долларов, можно предположить, что стоимость будет кусаться.

iTechua По материалам:

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