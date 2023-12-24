Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов

Технологии&Авто
16
Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов
Samsung начнет продавать наборы для самостоятельного ремонта складных смартфонов
Samsung расширила свою программу самостоятельного ремонта, включив в нее свои последние складные смартфоны — Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5.
Эти устройства присоединятся к линейке S23, серии Galaxy Tab S9 и Galaxy Book 2 Pro в программе самостоятельного ремонта Samsung уже в этом месяце.
Читайте также
Программа, разработанная в партнерстве с iFixit, поначалу поддерживала только устройства S20, S21 и Tab S7. В начале 2023 года в нее были добавлены линейка S22 и некоторые модели Galaxy Pro.
На данный момент складные устройства Galaxy еще не перечислены на странице iFixit, поэтому цены на ремонтные комплекты неизвестны.
Читайте также
Однако учитывая, что комплект для ремонта большого внутреннего экрана Google Pixel Fold через партнерство с iFixit стоит около 900 долларов, можно предположить, что стоимость будет кусаться.
По материалам:
iTechua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.