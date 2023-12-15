Samsung анонсировала два новых монитора QD-OLED — Finance.ua
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Samsung анонсировала два новых монитора QD-OLED

Технологии&Авто
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Samsung анонсировала два новых монитора QD-OLED
Samsung анонсировала два новых монитора QD-OLED, Фото: Samsung
Компания Samsung Display в следующем году выпустит два новых игровых монитора с матрицами QD-OLED.
Об этом пишет Wccftech.
По сравнению с OLED, технология QD-OLED обеспечивает более высокое качество изображения и контрастность, более широкий охват цветов и меньшее время отклика.
Производитель анонсировал модели диагональю 31,5 и 27 дюймов. Первый из них получит разрешение UHD (3840×2160) и плотность пикселей в 140 PPI. Этот монитор будет нацелен на высококлассный игровой сегмент.
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Что касается 27-дюймового варианта, то он будет иметь разрешение QHD (2560×1440). Этот монитор может обеспечить частоту обновления в 360 Гц и будет ориентироваться на сегмент киберспорта.
Оба устройства находятся в массовом производстве и поступят в розничную продажу в следующем году после анонса на выставке CES 2024.
Samsung заявляет, что в 2024 году планирует утроить общие поставки дисплеев путем расширения ассортимента.
По материалам:
Діло
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