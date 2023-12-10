Каким будет Samsung Galaxy S24: главная Android-серия 2024 года рассекречена до анонса — Finance.ua
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Каким будет Samsung Galaxy S24: главная Android-серия 2024 года рассекречена до анонса

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Каким будет Samsung Galaxy S24: главная Android-серия 2024 года рассекречена до анонса
Каким будет Samsung Galaxy S24: главная Android-серия 2024 года рассекречена до анонса
В середине января Samsung должна предоставить линейку смартфонов Galaxy S24. Ресурс Windows Report обнародовал официальные изображения и все основные характеристики будущих смартфонов.
Новая линейка не сильно изменится снаружи, если не считать плоский экран у топовой модели Ultra. Показательно, что Samsung, которая много лет назад и ввела моду на изогнутые экраны, заканчивает выпускать такие модели одной из первых.
Все три модели Samsung Galaxy S24 будут продаваться в четырех цветах: черный, серый, фиолетовый и желтый. При этом материал корпуса совершенно разный — самая дорогая модель линейки с приставкой Ultra получит титановую раму, как iPhone 15 Pro. Базовые S24 и S24 Plus останутся алюминиевыми.
Что касается «железа», Galaxy S24 Ultra получит апгрейднутый Snapdragon 8 Gen 3, экран QHD+ 6,8 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, новый 50-мегапиксельный телеобъектив с 5Х оптическим приближением, 12 ГБ «оперативки» и рекордные 2 ТБ флеш-памяти в топе. Батарея — 5000 мАч.
S24 Plus получит примерно то же самое, но экран — 6,7 дюйма, нет версии с 2 ТБ памяти, камеры немного хуже, а емкость аккумулятора составляет 4900 мАч. В то же время, младший Galaxy S24 вообще не получит Snapdragon 8 Gen 3 и будет оснащаться фирменным Exynos 2400.
Ранее стало известно, что Samsung хочет создать самые «умные смартфоны на рынке» с линейкой Galaxy S24 и намерена обойти Google Pixel 8 в возможностях ИИ. Производитель уже объявил, что добавит в новинки функцию синхронного перевода разговора во время телефонных звонков.
По материалам:
УНІАН
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