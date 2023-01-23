Самое масштабное обновление за полвека: в Украине ремонтируют один из магистральных газопроводов — Finance.ua
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Самое масштабное обновление за полвека: в Украине ремонтируют один из магистральных газопроводов

Казна и Политика
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Самое масштабное обновление за полвека: в Украине ремонтируют один из магистральных газопроводов
Самое масштабное обновление за полвека: в Украине ремонтируют один из магистральных газопроводов, Фото: Укртрансгаз
АО «Укртрансгаз» обновляет магистральный газопровод, который позволит в новом формате выбирать и реализовывать технологические режимы работы подземных газохранилищ в западных регионах страны.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Ремонтные работы на газопроводе можно назвать самыми масштабными за полвека его эксплуатации», — подчеркнули в «Укртрансгазе».
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В компании отметили, что работы производятся только специалистами компании. На сегодняшний день они успели демонтировать почти 11 км газопровода, очистить трубы от устаревшей изоляции, провести контрольные работы и обратный монтаж более 6 км восстановленных труб.
Кроме того, продолжаются работы с надземными участками газопровода, проходящими через естественные препятствия. На них также обновляют антикоррозионное покрытие, ремонтируют соединение и монтируют дополнительный крановый узел на одном из участков ГТС.
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Как рассказали в «Укртрансгазе», завершить работы планируется в июне 2023 года.
«Обновленный газопровод позволит максимизировать эффективность работы соседнего ПХГ, непосредственно задействованного в международных поставках топлива и хранении газа иностранных трейдеров в режиме „таможенного склада“», — заявили в компании.
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Это обновление также усилит преимущества при планировании новых режимов работы сети ПХГ в регионе, а также позволит экономить газ и защищать окружающую среду от выбросов при подготовке объектов сети ПХГ к плановым ремонтам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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