Самое масштабное обновление за полвека: в Украине ремонтируют один из магистральных газопроводов — Finance.ua

Самое масштабное обновление за полвека: в Украине ремонтируют один из магистральных газопроводов Сегодня 15:16 — Казна и Политика

Самое масштабное обновление за полвека: в Украине ремонтируют один из магистральных газопроводов, Фото: Укртрансгаз

АО «Укртрансгаз» обновляет магистральный газопровод, который позволит в новом формате выбирать и реализовывать технологические режимы работы подземных газохранилищ в западных регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Ремонтные работы на газопроводе можно назвать самыми масштабными за полвека его эксплуатации», — подчеркнули в «Укртрансгазе».

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В компании отметили, что работы производятся только специалистами компании. На сегодняшний день они успели демонтировать почти 11 км газопровода, очистить трубы от устаревшей изоляции, провести контрольные работы и обратный монтаж более 6 км восстановленных труб.

Кроме того, продолжаются работы с надземными участками газопровода, проходящими через естественные препятствия. На них также обновляют антикоррозионное покрытие, ремонтируют соединение и монтируют дополнительный крановый узел на одном из участков ГТС.

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Как рассказали в «Укртрансгазе», завершить работы планируется в июне 2023 года.

«Обновленный газопровод позволит максимизировать эффективность работы соседнего ПХГ, непосредственно задействованного в международных поставках топлива и хранении газа иностранных трейдеров в режиме „таможенного склада“», — заявили в компании.

Это обновление также усилит преимущества при планировании новых режимов работы сети ПХГ в регионе, а также позволит экономить газ и защищать окружающую среду от выбросов при подготовке объектов сети ПХГ к плановым ремонтам.

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УБР По материалам:

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