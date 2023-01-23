В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии — Finance.ua

В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии Сегодня 10:46 — Энергетика

В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии

Кабинет Министров принял решение о строительстве новых энергоблоков Хмельницкой АЭС по американской технологии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Правительство приняло распоряжение «Об организационных мерах по строительству энергоблоков Хмельницкой АЭС».

«Строительство реакторов АР1000®️ американской компании Westinghouse в Украине является мощной точкой в завершении сотрудничества с россией в сфере атомной энергетики. Кабмин принял решение о том, что мы начинаем разработку технической документации по новому типу реакторов, которые в Украине никогда не строились», — прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

Читайте также В НКРЭКУ поступило более 2500 жалоб на несправедливое отключение света

Он отметил, что таким образом в Украине закончилась эпоха создания атомной генерации по советской технологии.

Ориентировочный срок завершения строительства и запуска двух энергоблоков на ХАЭС — 2030-2032 годы, хотя сроки могут меняться в зависимости от хода военных действий. Один энергоблок обойдется около 5 млрд долларов.

В Минэнерго добавили, что реактор АР1000®️ компании Westinghouse — это реактор ІІІ+ поколения, который имеет существенные преимущества по сравнению с советским ВВЭР-1000 (в настоящее время в Украине эксплуатируются 13 таких энергоблоков), особенно по уровню безопасности, техническим и экономическим показателям.

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, заказчиком строительства новых энергоблоков ХАЭС является государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.