В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии — Finance.ua

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В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии

Энергетика
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В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии
В Украине построят два атомных энергоблока по американской технологии
Кабинет Министров принял решение о строительстве новых энергоблоков Хмельницкой АЭС по американской технологии.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Правительство приняло распоряжение «Об организационных мерах по строительству энергоблоков Хмельницкой АЭС».
«Строительство реакторов АР1000®️ американской компании Westinghouse в Украине является мощной точкой в завершении сотрудничества с россией в сфере атомной энергетики. Кабмин принял решение о том, что мы начинаем разработку технической документации по новому типу реакторов, которые в Украине никогда не строились», — прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.
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Он отметил, что таким образом в Украине закончилась эпоха создания атомной генерации по советской технологии.
Ориентировочный срок завершения строительства и запуска двух энергоблоков на ХАЭС — 2030-2032 годы, хотя сроки могут меняться в зависимости от хода военных действий. Один энергоблок обойдется около 5 млрд долларов.
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В Минэнерго добавили, что реактор АР1000®️ компании Westinghouse — это реактор ІІІ+ поколения, который имеет существенные преимущества по сравнению с советским ВВЭР-1000 (в настоящее время в Украине эксплуатируются 13 таких энергоблоков), особенно по уровню безопасности, техническим и экономическим показателям.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, заказчиком строительства новых энергоблоков ХАЭС является государственное предприятие «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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