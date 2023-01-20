В НКРЭКУ поступило более 2500 жалоб на несправедливое отключение света — Finance.ua

В НКРЭКУ поступило более 2500 жалоб на несправедливое отключение света Сегодня 17:45 — Энергетика

В НКРЭКУ поступило более 2500 жалоб на несправедливое отключение света

С ноября прошлого года Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрела более 2,5 тыс. обращений потребителей из всех регионов страны по поводу неравномерного отключения от электроснабжения.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Также жалобы касались ненадлежащего информирования о перерывах в электроснабжении операторами систем распределения (ОСР, облэнерго).

В НКРЭКУ отметили, что осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере энергетики и лицензионных условий, в частности, путем проведения внеплановых выездных проверок.

На очередном заседании 24 января регулятор рассмотрит результаты проверок еще семи операторов систем распределения и вынесет решение о наложении штрафных санкций и персональной ответственности руководителей.

УБР По материалам:

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