ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры

Кредит&Депозит
13
ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры
ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры
Энергетический холдинг ДТЭК призвал международные финансовые организации открыть доступ к кредитованию частным украинским энергетическим компаниям для закупки оборудования, необходимого для ремонта инфраструктуры.
Об этом заявила начальник отдела международных связей ДТЭК Юлия Бурмистенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я хотела бы попросить МФО: не могли бы они изменить правила и процедуры, чтобы находящиеся в состоянии войны частные энергетические компании в Украине смогли получить финансирование с их стороны», — сказала она.
Читайте также
Бурмистенко добавила, что с начала большой войны объекты ДТЭК подверглись 162 атакам российскими крылатыми ракетами, беспилотниками и артиллерией.
Пока компания получает часть оборудования от международных энергетических компаний через Минэнерго, но с учетом продолжения обстрелов закупки должны стать более интенсивными для оперативного восстановления объектов и подачи электроэнергии потребителям.
Читайте также
Источник агентства в ЮБРР сообщил, что сейчас идет дискуссия о возможности кредитования ДТЭК.
Собеседник положительно оценил вероятность такого шага, учитывая роль холдинга на украинском рынке, степень повреждений объектов и накопленную историю международного финансирования.
Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

Давос-2023: самое главное (новость обновляется)

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.