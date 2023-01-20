ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры — Finance.ua

ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры Сегодня 21:34 — Кредит&Депозит

ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры

Энергетический холдинг ДТЭК призвал международные финансовые организации открыть доступ к кредитованию частным украинским энергетическим компаниям для закупки оборудования, необходимого для ремонта инфраструктуры.

Об этом заявила начальник отдела международных связей ДТЭК Юлия Бурмистенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я хотела бы попросить МФО: не могли бы они изменить правила и процедуры, чтобы находящиеся в состоянии войны частные энергетические компании в Украине смогли получить финансирование с их стороны», — сказала она.

Бурмистенко добавила, что с начала большой войны объекты ДТЭК подверглись 162 атакам российскими крылатыми ракетами, беспилотниками и артиллерией.

Пока компания получает часть оборудования от международных энергетических компаний через Минэнерго, но с учетом продолжения обстрелов закупки должны стать более интенсивными для оперативного восстановления объектов и подачи электроэнергии потребителям.

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Источник агентства в ЮБРР сообщил, что сейчас идет дискуссия о возможности кредитования ДТЭК.

Собеседник положительно оценил вероятность такого шага, учитывая роль холдинга на украинском рынке, степень повреждений объектов и накопленную историю международного финансирования.

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Економічна Правда По материалам:

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