ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры — Finance.ua

ДТЭК просит МФО предоставлять кредиты частным энергокомпаниям для ремонта инфраструктуры
Энергетический холдинг ДТЭК призвал международные финансовые организации открыть доступ к кредитованию частным украинским энергетическим компаниям для закупки оборудования, необходимого для ремонта инфраструктуры.
Об этом заявила начальник отдела международных связей ДТЭК Юлия Бурмистенко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Я хотела бы попросить МФО: не могли бы они изменить правила и процедуры, чтобы находящиеся в состоянии войны частные энергетические компании в Украине смогли получить финансирование с их стороны», — сказала она.
Бурмистенко добавила, что с начала большой войны объекты ДТЭК подверглись 162 атакам российскими крылатыми ракетами, беспилотниками и артиллерией.
Пока компания получает часть оборудования от международных энергетических компаний через Минэнерго, но с учетом продолжения обстрелов закупки должны стать более интенсивными для оперативного восстановления объектов и подачи электроэнергии потребителям.
Источник агентства в ЮБРР сообщил, что сейчас идет дискуссия о возможности кредитования ДТЭК.
Собеседник положительно оценил вероятность такого шага, учитывая роль холдинга на украинском рынке, степень повреждений объектов и накопленную историю международного финансирования.
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