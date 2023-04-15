Самая высокая и самая низкая цена квадратного метра квартиры в Украине (инфографика) — Finance.ua

Самая высокая и самая низкая цена квадратного метра квартиры в Украине (инфографика) Сегодня 16:37 — Недвижимость

Самая высокая и самая низкая цена квадратного метра квартиры в Украине (инфографика)

Самый дорогой квадратный метр за 1-комн. квартиру в Киеве — 1700 долларов.

Об этом говорится в инфографике Dim.Ria

Двухкомнатные — 1869 долл., трехкомнатные — 2002 долл. Львов тоже держится почти на уровне столицы. Там за 1-комнатную квартиру за кв. метр просят 1311 долл. В Ужгороде также высокие цены за 1 ком. — 1147 долл. м. кв.

Менее всего метр жилья стоит в Сумах и Запорожье (624 долл. м. кв. и 682 долл. м. кв. соответственно).

Ранее мы писали, что, сравнивая март и февраль 2023 года, количество предложений по продаже вторичного жилья возросло почти по всей Украине. В столице новых предложений появилось на 93,4% больше. К примеру, в Киевской области сравнивая прошлый год и сейчас — на 212% больше предложений вторичного жилья.

Анализируя март 2023 года и февраль 2023 года, почти по всей Украине фиксируется небольшой рост цены на вторичное жилье.

Самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 85 755 долларов США, по сравнению с февралем 2022 года — стоимость выросла на 7,2%.

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Также отметим, что по состоянию на конец марта 2023 года, в Украине открыто 73,3% отделов продаж новостроек. Больше всего в Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях. Если сравнивать ситуацию в конце февраля и в марте — по всей Украине зафиксирован рост этого показателя на 1,3%, за месяц открылись еще 34 отдела продаж новостроек.

Количество людей, которые ищут квартиру в аренду, полностью восстановилось с начала войны и даже больше, сегодня спрос на 38% больше довоенного уровня. bird подготовили обновленную статистику цен на аренду квартир, пишет ЛУН.

В Украине уже в апреле могут подняться цены на аренду жилья. В Киеве стоимость может подняться на 10%. Дело в том, что с приходом весны рынок аренды активизировался. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита. В дальнейшем спрос будет расти в больших городах, особенно в тех, куда возвращаются люди, например Харьков и Запорожье.

Справка Finance.ua:

Главные факторы, которые могут оказать положительное влияние на первичный рынок жилой недвижимости в следующем году:

1) прогнозируемый и контролируемый уровень инфляции, который в годовом измерении не превысит 25%,

2) снижение себестоимости строительства в среднем на 15% за счет конкурентной цены строительных материалов и строительно-монтажных работ (уменьшение затрат станет важным предохранителем номинального роста цены за м2 для покупателя),

3) увеличение уровня доходов граждан в среднем на 15-20%,

4) эффективная политика страны по восстановлению экономики и привлечению инвестиций, направленных на кредитование строительной отрасли и в частности девелоперов под 3-5%,

5) рост уровня спроса, возможность для широких слоев населения стать собственниками жилья посредством льготных программ по ипотечному кредитованию.

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