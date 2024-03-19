Самая популярная мошенническая схема на рынке труда: как минимизировать риски — Finance.ua

Самая популярная мошенническая схема на рынке труда: как минимизировать риски Сегодня 12:00 — Личные финансы

Самая популярная мошенническая схема на рынке труда: как минимизировать риски

Мошенничество на рынке труда адаптируется к новым условиям, изменяет свою форму, совершенствует методы и средства обмана, становится более наглым и продолжает паразитировать с целью наживы. Если еще в прошлом году офисные вакансии прикрывали должностями менеджеров по продажам, то сейчас названия варьируются от рекрутера до помощника администратора и тому подобное.

Обо всех видах мошенничеств рассказал Work.ua.

Так, с августа прошлого года Work.ua объявил о глобальной блокировке «брачных агентств» и стриминговых площадок, а также криптомошенников.

Мошеннические «офисы» с началом полномасштабной войны еще сильнее активировались и заполонили рынок. Суть такой аферы заключается в выманивании средств по телефону с банковских счетов и кредитных карт

Чаще всего «офисные» мошенники прикрываются должностями:

менеджер по продажам,

менеджер по работе с клиентами,

менеджер по обслуживанию и т. д.

На работу рекрутеры так называемых «офисов» обычно привлекают людей без опыта работы, обещая высокую зарплату в долларах. В условиях они отмечают активность, возможность быстро учиться и желание много зарабатывать.

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Проверка и блокировка аферистов

Подавляющее большинство блокировок, осуществляемых модераторами Work.ua, связано именно с «офисами». За 2023 год количество аккаунтов, заблокированных модераторами сайта, составляет 35 459. Всего ежемесячно отдел проверяет более 20 000 аккаунтов.

Такую «чистку» модераторы сейчас производят каждый день.

Как действуют аферисты и как их разоблачают

Каждая компания после регистрации проходит проверку: отдел модерации просматривает вновь созданную учетную запись, и часто именно на этом этапе происходит блокировка. Компания может предоставить свои документы для подтверждения действительности. Первое, с чего начинали мошенники, это присылали чужие документы, загруженные из интернета, чтобы предотвратить мгновенную блокировку.

Далее стали добавлять документы реальных ФЛП или ООО. Мошенники договаривались с ними (вероятнее всего, за деньги), и когда модераторы звонили владельцам документов, те подтверждали, что регистрировались и действительно ищут персонал.

Затем мошенники начали на скорую руку создавать сайты, где не работала половина разделов, а страницы были заполнены очень примитивно.

Когда фальшивые сайты не сработали, аферисты пользовались веб-страницами проверенных реальных компаний и профилями в инстаграм с кучей подписчиков, которые вызывали доверие. Как и во втором пункте, те, кто делился с мошенниками своими сайтами и профилями в соцсетях, подтверждали, что они регистрируются и ищут персонал.

Когда аферистам стало совсем тяжело работать днем, некоторые из них ушли в ночь. Пока модераторы не работали, они пытались пользоваться базой. Но к утру мошенников сразу блокировали.

Тогда они стали поднимать свои старые аккаунты или также договаривались с владельцами проверенных компаний, которые с нами годами сотрудничали. Получая доступ к учетной записи, мошенники начинали там «делать свои дела». Но эта схема также разоблачена, и модераторы сайта распознают аферистов в любой учетной записи.

Как минимизировать риск попасть на мошеннический «офис»

Перед собеседованием поищите информацию о компании в интернете, посмотрите сайт, соцсети, почитайте отзывы. Спрашивайте у рекрутеров как можно больше деталей о работе: чем более точные ответы получите, тем меньше сомнений у вас будет. Включайте критическое мышление. Получать высокую зарплату без знаний и опыта работы за несколько часов в день — это выдумка мошенников. Если вас смущает, реальна ли зарплата, указанная в вакансии, просмотрите соответствующую должность в других компаниях. Так вы будете иметь общее понимание, сколько в среднем платят на рынке. Если вы заметили подозрительную вакансию, сообщайте об этом в клиентскую поддержку сайтов поиска работы.

Справка Finance.ua:

Как сообщила полиция, в социальных сетях и телефонных мессенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp и т. д. ) распространяется сообщение об онлайн-заработке. Жителям обещают невероятный доход за примитивную работу в сети.

«Вишинг» — метод социальной инженерии, который активно используют мошенники для кражи карточных данных непосредственно у клиентов.

Под видом банковских сотрудников или сотрудников службы безопасности, иногда — сотрудников силовых структур или Национального банка, они звонят украинцам и выпрашивают у них конфиденциальную информацию о платежной карте: номер карты, срок действия, CVV/CVC2-код. Получив эти данные, мошенники могут легко снять деньги с такой карты.

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