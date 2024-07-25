«Сахарный налог»: в каких странах мира есть налог на сладкие напитки (инфографика) — Finance.ua

«Сахарный налог»: в каких странах мира есть налог на сладкие напитки (инфографика) Сегодня 14:00

«Сахарный налог»: в каких странах мира есть налог на сладкие напитки (инфографика)

Всемирная организация здравоохранения еще в 2016 году поддержала налог на сладкие продукты и напитки, чтобы снизить их потребление и побуждать население перейти на здоровое питание.

В разном виде такой налог действует более чем в сотне стран, и к ним в скором времени может присоединиться Украина: законопроект о введении специального акциза на содержащие сахар напитки уже разработан и поддержан профильным парламентским комитетом. Депутаты предлагают установить ставку налога в размере 0,1 евро за литр напитка. Рассказываем, в каких странах действует «сахарный налог».

В США субнациональный налог на сладкие безалкогольные напитки — он действует в отдельных городах и штатах. Фиксированной ставки налога нет, как правило, это дополнительно несколько центов на унцию напитка.

Недавнее исследование, о результатах которого написало CNN , показало, что повышение стоимости сладких газированных напитков, спортивных и фруктовых напитков привело к сокращению их покупки примерно на треть.

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Налог на сладкие напитки действует во многих странах Европы — Бельгии, Британии, Ирландии, Испании, Латвии, Нидерландах, Монако, Португалии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Польше.

В Польше ставка налога составляет 0,5 злотых за содержание сахара, равное или менее 5 граммов на 100 мл напитка. Если больше 5 граммов, то дополнительно 0,05 злотых на грамм сахара в 100 мл напитка.

В Бельгии и Франции ставка налога составляет 6,8 евро за гектолитр и 7,16 евро за гектолитр соответственно независимо от содержания сахара. В Монако — 7,16 евро за гектолитр, в Норвегии — 0,25 евро за литр.

В Латвии нужно платить 7,4 евро за гектолитр, если в 100 мл напитка меньше 8 г сахара, если больше — 14 евро за гектолитр.

В Португалии ставка налога составляет 8,22 евро за гектолитр, если содержание сахара меньше 80 грамм на литр. В Венгрии налог составляет 0,01 евро на литр, если на 100 мл напитка больше 8 грамм сахара.

В Великобритании напитки с содержанием сахара более 8 граммов на 100 мл облагаются налогом в 24 пенса на литр, если более 5 граммов — 18 пенсов на литр.

Исследование показало, что за три года после введения налога в Британии количество сахара, потребляемого детьми из газированных напитков, сократилось вдвое. Ученые Кембриджского университета также выяснили, что введение налога привело к снижению количества случаев ожирения среди детей (особенно девочек) старшей начальной школы.

В Мексике сладкие газированные напитки облагаются дополнительным налогом в 1 песо за каждый литр. В момент введения налога в стране (2014 год) от избыточного веса и ожирения страдали 35% детей и подростков, а также 71% взрослых. Это была часть новой политики общественного здравоохранения.

Налог на сладкие напитки также действует в Азербайджане, Аргентине, Бразилии, Египте, Индии, Канаде, ОАЭ, Омане, Пакистане, ЮАР, россии, Саудовской Аравии, Турции, Тунисе, Таиланде и других странах.

Слово і Діло По материалам:

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