Сладкая вода подорожает: Комитет Рады поддержал акциз на напитки — Finance.ua

Сладкая вода подорожает: Комитет Рады поддержал акциз на напитки
Финансовый комитет Верховной Рады поддержал законопроект о введении налога на сладкую воду со следующего года.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Ну, комитет поддержал № 9032−1 о введении налога на сладкую воду со следующего года. Я не голосовал. Не понимаю, как это можно администрировать нормально», — заявил он.
По его словам, «За» проголосовало 16 членов комитета.
Что изменится
Законопроектом предлагается путем внесения изменений в налоговый кодекс отнести воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ, к подакцизным товарам и установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро за 1 литр напитка.
«То есть на бутылку. Когда это уже где-то 4,5 грн налога на литр «, — добавил нардеп.
Зачем это?
«Введение в Украине акцизного налога на сладкие напитки приведет к уменьшению их чрезмерного потребления, в частности, детьми и молодежью, снизит связанные с этим негативные риски для здоровья населения и будет способствовать выполнению Украиной международных обязательств в сфере общественного здоровья», — отмечают авторы.
«Приблизительно 50 стран мира ввели налоги на сладкие напитки в разных формах, адаптировав широкие глобальные рекомендации по использованию фискальной политики в свой конкретный контекст и „инновационно“ внедряя налоговую политику для достижения целей здравоохранения», — говорится в документе.
Также в законопроекте указываются ставки налога на подслащенные напитки в странах ЕС.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу потребителей на более здоровые альтернативы.
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