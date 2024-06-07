С субботы в Украине будут введены новые графики отключений света в тестовом режиме — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С субботы в Украине будут введены новые графики отключений света в тестовом режиме

Энергетика
28
С субботы в Украине будут введены новые графики отключений света в тестовом режиме
С субботы в Украине будут введены новые графики отключений света в тестовом режиме
Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработает в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.
Об этом сообщил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко во время «Часа вопросов правительству» в Верховной Раде в пятницу.
Читайте также
«С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно разгрузиться в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов», — сказал Власенко.
Он отметил, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль над применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.
«Пытаемся постоянно совершенствовать применение указанных механизмов», — сказал первый замминистра.
Читайте также
Как сообщалось, 24 мая Кабмин утвердил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.
Порядок определяет процедуру взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи данных (ОСП), операторами систем распределения (ОСР), а также потребителями в процессе определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.
Минэнерго, разработавшее документ, отмечало, что, согласно Порядку, областные и Киевские городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение согласно установленной минимальной нагрузке.
Читайте также
Следовательно, ОСП НЭК «Укрэнерго» обязан обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не относящимися к этим перечням.
Он должен рассчитывать предельную мощность кроме этих объектов, после чего доводить ее величину каждому ОСР. Те в свою очередь в рамках этой предельной мощности будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.
«Принятое решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение», — отмечает Минэнерго.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.