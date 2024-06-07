С субботы в Украине будут введены новые графики отключений света в тестовом режиме — Finance.ua

С субботы в Украине будут введены новые графики отключений света в тестовом режиме Сегодня 17:55 — Энергетика

С субботы в Украине будут введены новые графики отключений света в тестовом режиме

Новый порядок применения графиков почасовых отключений, который заработает в Украине в тестовом режиме с субботы, 8 июня, должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений электроэнергии.

Об этом сообщил первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко во время «Часа вопросов правительству» в Верховной Раде в пятницу.

«С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доведены лимиты, насколько нужно разгрузиться в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов», — сказал Власенко.

Он отметил, что Кабмин, Министерство энергетики и Офис президента осуществляют постоянный контроль над применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

«Пытаемся постоянно совершенствовать применение указанных механизмов», — сказал первый замминистра.

Как сообщалось, 24 мая Кабмин утвердил порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

Порядок определяет процедуру взаимодействия между Минэнерго, Госэнергонадзором, оператором системы передачи данных (ОСП), операторами систем распределения (ОСР), а также потребителями в процессе определения и применения предельных величин потребления электрической мощности.

Минэнерго, разработавшее документ, отмечало, что, согласно Порядку, областные и Киевские городские военные администрации готовят и утверждают перечни критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение согласно установленной минимальной нагрузке.

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Следовательно, ОСП НЭК «Укрэнерго» обязан обеспечить справедливую и равномерную очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, не относящимися к этим перечням.

Он должен рассчитывать предельную мощность кроме этих объектов, после чего доводить ее величину каждому ОСР. Те в свою очередь в рамках этой предельной мощности будут формировать графики почасового отключения электроэнергии и графики ограничения и аварийного отключения потребителей.

«Принятое решение будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, не входящими в перечень критически важных объектов, имеющих приоритетное электроснабжение», — отмечает Минэнерго.

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