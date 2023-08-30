Индекс S&P 500 поднялся до самого высокого уровня с июня на фоне неопределенности будущего процентных ставок — Finance.ua

Индекс S&P 500 поднялся до самого высокого уровня с июня на фоне неопределенности будущего процентных ставок Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Индекс S&P 500 поднялся до самого высокого уровня с июня на фоне неопределенности будущего процентных ставок

Индекс S&P 500 зафиксировал самый сильный однодневный прирост со 2 июня, в то время как доходность облигаций упала после публикации экономических отчетов, усиливших предположения по поводу будущего процентных ставок.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Tesla, Nvidia и других компаний с высокой капитализацией выросли после того, как появились данные по рынку труда США, укрепившие ожидания инвесторов по поводу повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.

Количество вакансий в США сократилось больше, чем ожидалось, до 8,83 млн — самого низкого показателя с 2021 года, что свидетельствует о том, что спрос на рабочую силу сокращается. Отдельные данные показали, что доверие потребителей упало на фоне негативных взглядов на рабочие места, более высокой стоимости ссуд и длительной инфляции.

ФРС, скорее всего, может оставить ставки без изменений в сентябре. Инвесторам следует ждать отчета о смягчении трудовых отношений в эту пятницу, что еще больше закрепит тезис о том, что ФРС близится к завершению цикла жесткости", — сказал Джеффри Роуч, главный экономист LPL Financial.

Напомним, несколько дней назад глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл также предположил, что ФРС может оставить ставки неизменными на следующем заседании в сентябре, поскольку чиновники оценивают поступающие данные, а также изменяющиеся перспективы и риски.

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В то же время он отметил потенциальную необходимость для ФРС США осуществить дополнительные повышения процентных ставок с целью эффективного управления инфляцией, поскольку политики тщательно оценивают признаки снижения инфляции наряду с устойчивыми показателями экономики и рынка труда.

Пауэлл также подтвердил обязательство центрального банка сохранять достаточно жесткую монетарную политику, чтобы направить инфляцию к целевому уровню в 2%, отметив при этом осторожный подход политиков к определению того, продолжать ли усиление монетарной политики, или оставить ставку стабильной, в ожидании новых данных.

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