Осенью банки еще больше сократят ставки по депозитам: чего ждать — Finance.ua

Осенью банки еще больше сократят ставки по депозитам: чего ждать Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Осенью банки еще больше сократят ставки по депозитам: чего ждать

Банкиры ожидают от НБУ дальнейшего снижения учетной ставки, что спровоцирует дальнейшее снижение ставок по гривневым депозитам.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола «Как украинцам можно заработать на депозитах», проведенного «Финансовым клубом».

«Уже заявлены ожидания по учетной ставке на текущий год. И банки планируют, беря во внимание эту информацию, ставки на осень. Тренд будет точно на снижение», — заявил член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банка Олег Клименко.

Ближайшее снижение ожидается уже 1 сентября.

«Мы анонсировали это: ставки откорректируются с 1 сентября. Тому, кто еще не успел, бегите и пополняйте свои депозиты или открывайте новые. Есть еще несколько дней на то, чтобы успеть зафиксировать высокие ставки. Ставки у нас откорректируются пока на минус 1%. Я полностью согласен с коллегами, что корректировка в минус еще будет в этом году», — отметил директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

Суммарно ставки снизятся существенно.

«Мои ожидания, что до конца года в целом по банковской системе будет снижение где-то на 2−2,5 пункта по индексу UIRВ. Сейчас он превышает 14%, а где-то к концу года он будет 12,5−13%. Сейчас достаточно хороший период, чтобы успеть еще разместить средства на текущих рыночных условиях», — отметил Олег Клименко.

«Ожидания на рынке: учетная ставка до конца года снизится еще на 2−3 процентных пункта, соответственно она приведет к аналогичному снижению пиковых процентных ставок во всех банках», — сообщил начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

На банки больше влияет не столько учетная ставка НБУ, сколько ставка по депозитным сертификатам НБУ, которая зависит от учетной ставки.

«Депсертификаты оказывают достаточно весомое влияние на предельные ставки. Если депсертификаты будут снижаться, мы, как и весь рынок, будем реагировать на снижение процентных ставок», — пояснил Дмитрий Коваль.

«Процентные ставки, которые хоть и будут снижаться до конца года, но точно останутся выше уровня инфляции. Потому есть возможность и копить, и заработать. Общий объем прироста по системе составит 80−90 млрд грн до конца года. И я думаю, что осенью и в конце года мы еще увидим конкурентную борьбу банков за клиента за счет процентных ставок», — ожидает председатель правления Аккордбанка Алексей Руднев.

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Зампред правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий уверен, что драйвером сокращения депозитных ставок будет снижение учетной ставки НБУ.

«Мы будем также снижать ставки, мы уже корректируем нашу стратегию. И тем людям, которые хотят зафиксировать максимальную доходность, мы рекомендуем обратить внимание на долгосрочные вклады, по которым пока что весьма интересная процентная ставка. Потому что в будущем наверняка при тренде к снижению люди не смогут получить столь высокую доходность по депозитам», — отметил Артур Муравицкий.

«До конца года следует ожидать постепенного снижения ставок, поэтому всем клиентам, желающим оформлять депозиты, нужно максимально оперативно сейчас открыть депозиты с возможностью пополнения. И тем самым они получат текущую ставку, а не ставку, которая будет через 2−3 месяца», — говорит Дмитрий Замотаев.

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Фінансовий клуб По материалам:

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