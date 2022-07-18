С начала войны объемы банковских вкладов от 10 000 до 200 000 грн выросли на 22% — НАБУ Сегодня 16:02 — Кредит&Депозит

С начала войны объемы банковских вкладов от 10 000 до 200 000 грн выросли на 22% — НАБУ

Объемы депозитов в украинских банках с начала полномасштабного вторжения российского агрессора выросли, поскольку украинцы продолжают доверять банковской системе.

Об этом заявила глава НАБУ Елена Коробкова.

Как сообщила на брифинге в «Медиацентре Украина» председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины, с начала войны объемы взносов от 10 000 до 200 000 гривен в украинских банках выросли на 22%. В то же время депозиты свыше 200 тысяч гривен выросли почти на 11%.

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«Очень своевременным было решение на 100% гарантировать все взносы. Эту инициативу очень хорошо восприняли банки и клиенты», — констатирует Елена Коробкова.

По словам главы НАБУ, на сегодняшний день банковская система Украины демонстрирует стабильность: в стране функционирует 85% отделений банков.

«Мы успешно противостоим вызовам, банки работают бесперебойно, поддерживают ликвидность и даже продолжают кредитовать», — отмечает председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины.

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При этом, по словам Елены Коробковой, совокупный объем потерь украинских банков в рамках операционного риска из-за войны на сегодняшний день составляет около 6,6 млрд гривен. Эта сумма, добавляют НАБУ, может расти.

Следует отметить, что из-за вторжения российского агрессора Украина особенно остро ощущает инфляционное давление. Хотя текущий инфляционный всплеск стал вызовом не только для нашей страны, но и для всего мира.

«В июне этого года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 21,5%. Если сравнивать, то в мае она была 18%. В месячном размере цены выросли на 3,1%», — подчеркнула председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины.

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