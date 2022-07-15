Сумма средств на депозитах растет с каждым месяцем — Опендатабот — Finance.ua

Сумма средств на депозитах растет с каждым месяцем — Опендатабот
В июне сумма размещенных депозитов юридических лиц выросла на 1,4% и составила уже 734 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацбанка.
В большинстве своем рост зафиксирован за счет роста депозитов именно в иностранной валюте — 232 млрд грн в эквиваленте в июне против 212 млрд грн в мае.
Депозиты физических лиц также показали положительную динамику и выросли на 3,2%. На депозитных счетах украинцев находится 785 млрд грн. Рост произошел за счет депозитов в национальной валюте — 537 млрд грн против 509 млрд грн в мае, что составило 5,4%.
Справка Finance.ua:
- в июне 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 5,3% годовых;
- ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%;
- даже в условиях войны потребители финансовых услуг могут оформить банковский депозит. Одним из факторов, влияющих на выбор вида депозита, является размер процентной ставки. Что нужно знать об этом показателе — мы рассказали по ссылке.
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