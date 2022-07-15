Сумма средств на депозитах растет с каждым месяцем — Опендатабот — Finance.ua

Сумма средств на депозитах растет с каждым месяцем — Опендатабот Сегодня 11:07 — Кредит&Депозит

В июне сумма размещенных депозитов юридических лиц выросла на 1,4% и составила уже 734 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот , платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацбанка.

В большинстве своем рост зафиксирован за счет роста депозитов именно в иностранной валюте — 232 млрд грн в эквиваленте в июне против 212 млрд грн в мае.

Депозиты физических лиц также показали положительную динамику и выросли на 3,2%. На депозитных счетах украинцев находится 785 млрд грн. Рост произошел за счет депозитов в национальной валюте — 537 млрд грн против 509 млрд грн в мае, что составило 5,4%.

Справка Finance.ua:

в июне 2022 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 5,3% годовых;

ставки по новым депозитам для населения в валюте за июнь выросли с 0,6% до 0,7%;



даже в условиях войны потребители финансовых услуг могут оформить банковский депозит. Одним из факторов, влияющих на выбор вида депозита, является размер процентной ставки. Что нужно знать об этом показателе — мы рассказали по ссылке.



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