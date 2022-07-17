Банкиры рассказали, какие депозиты выбирают украинцы — Finance.ua

Банкиры рассказали, какие депозиты выбирают украинцы
Увеличение депозитных ставок позволило отдельным банкам в июне увеличить привлечение средств физлиц на 10% — клиенты выбирали депозитные программы по самым большим ставкам.
Об этом рассказали банкиры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«У нас максимальная ставка была на 3-6 месяцев, и люди размещали как раз на самый большой срок — на 6 месяцев. По-видимому, у людей есть видение, что процентные ставки снизятся, и они хотят на длительный срок разместить деньги, чтобы получить максимальный доход. Сейчас мы уже снижаем процентные ставки на 6 месяцев. Оставляем такие же на 3-месячный ресурс», — рассказал председатель правления банка «Глобус» Сергей Мамедов.
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Одним из первых ставки поднял РВС Банк.
«Мы повысили ставки только по коротким депозитам, поскольку надеемся, что НБУ будет непродолжительный срок сохранять высокую учетную ставку, — отметила председатель правления РВС Банка Оксана Котляревская. — У нас ставки по депозитам на месяц — 18% и 3-месячным — 20%. Мы взвешиваем то, что делаем. Мы это понимаем и умеем этим управлять. Это все взвешенные решения».
Увеличение депозитных ставок позволило увеличить портфели всего за месяц.
«У нас было где-то 10% прироста, в том числе у нас был определенный переток из валютных в гривневые вклады», — рассказал член правления Альтбанка Дмитрий Симоненков.
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«Позитивом является 100-процентная гарантия. Доверие физических лиц и ФЛП сейчас к банковской системе очень велико. Сегодня клиент не обращает внимания, это системный государственный банк или коммерческий с частным капиталом. Мы видим, что старые клиенты возвращаются и несут новые вклады. Клиенты, имевшие вклады до момента поднятия депозитной ставки, дополнительно открывают новые депозиты. У нас прирост по месяцу — плюс 10%», — рассказала Оксана Котляревская.
Ставки стали расти и в крупных банках.
«ПУМБ частично повысил ставки на 1,5% по всей линейке, но мы оставили свое позиционирование без изменений. То есть мы поднялись до среднерыночных ставок», — объяснил руководитель отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов.
И хотя существенно ставки увеличили лишь небольшие банки, государственные банки также пересмотрели, хоть и несущественно, свою депозитную политику.
«Небольшие банки вынуждены предлагать более высокие ставки — мы фиксируем предложения и 18–18,5%. Банки, у которых большая клиентская база и хорошо развитые бренды, предлагают на 5-7% ставки ниже, но уже прошел первый этап, когда произошла переоценка гривневых депозитов. И все, кто хотел скорректировать свою позицию, это сделали. Из крупных государственных банков мы только по ПриватБанку не увидели изменений. Все остальные даже государственные банки поменяли процентные ставки в сторону повышения», — констатирует заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий.
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