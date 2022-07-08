На сколько подорожали депозиты в банках — Finance.ua

На сколько подорожали депозиты в банках Сегодня 13:03 — Кредит&Депозит

Ставки по вкладам в гривне выросли в 7 крупных банках. Однако максимальная доходность по годовым сбережениям в национальной валюте упала с 15,5% до 14% годовых.

Волна повышения депозитных ставок наконец-то докатилась и до крупных розничных банков с портфелем депозитов физлиц более 2 млрд грн.

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Правда, два финучреждения повысили проценты только по коротким депозитам. Это, в частности:

Прокредит Банк, где 3-месячные вклады подорожали на 2% — до 9% годовых.

Идея Банк, который повысил доходность по депозитам на 3 и 6 месяцев на 2% и 1% годовых соответственно — до 12,5% и 9,25% годовых.

Еще в 5 банках выросли ставки по сбережениям на все сроки:

Банк Львов повысил ставки по вкладам на все сроки на 3% годовых. Дороже всего он готов платить за годовые сбережения — 12% годовых.

В Укргазбанке депозиты на 9 и 12 месяцев подорожали на 5,5% — до 12% годовых. По коротким вкладам на 3 и 6 месяцев банк повысил цены еще больше — на 6% и 5,58% годовых — до 11% и 11,5%.

А-банк повысил ставки на 1,5%. Теперь депозиты на 6 месяцев стоят здесь 9,5% годовых, на 3 месяца — 9%.

В Укрэксимбанке доходность по сбережениям на все сроки выросла на 1%. Больше всего банк обещает платить по вкладам на 9 и 12 месяцев — 8,25% годовых.

В этой же пятерке оказался monobank, работающий на лицензии Универсал Банка. Мобильный банк решил слишком не баловать вкладчиков: ставки по депозитам на 6, 9 и 12 месяцев выросли здесь на 2% годовых — до 6%, 6,5% и 7% годовых соответственно. Напомним, до войны банк предлагал вкладчикам оформить депозит на год под 11% годовых. Однако это больше, чем, например, у государственного ПриватБанка, который все еще обещает по годовым депозитам 6%.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 июня 2022 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 839,1 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования. Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня 2022 года:

вклады в национальной валюте — 551,6 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 287,5 млрд грн.

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