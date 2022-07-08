ФГВФЛ выплатил более 1,2 миллиарда гривен за период действия военного положения — Finance.ua

ФГВФЛ выплатил более 1,2 миллиарда гривен за период действия военного положения Сегодня 06:42 — Кредит&Депозит

Более 1 244,8 млн грн выплатил Фонд гарантирования вкладов физических лиц вкладчикам выводимых с рынка банков на протяжении действия военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом почти 22% этой суммы — 266,2 млн грн — было получено вкладчиками дистанционно, не посещая отделения банков агентов. Напомним, возможность получать гарантированные выплаты от Фонда удаленно вкладчики банков, выводимых с рынка, получили с 18 апреля 2022 года.

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98% выплаченной суммы получили вкладчики банков, переданных в управление Фонда в 2022 году. Из них 724,5 млн грн выплачено вкладчикам АО «МР Банк» и 0,13 млн грн вкладчикам ПАО «Проминвестбанк» (с 25.02.2022 продолжается ликвидация банков). Еще 502,7 млн грн получили вкладчики АО « Мегабанк », который был признан неплатежеспособным 2 июня 2022 года, а значит, вкладчики которого получают полное возмещение своих вкладов в размере 100% суммы вкладов и начислены до 02.06.2022 (включительно) процента.

Кроме того, около 18 млн грн получили вкладчики банков, решение о ликвидации которых было принято до 2022 года.

«Несмотря на введение военного положения, Фонд ни на день не прекращал выплату гарантированного возмещения вкладчикам ликвидируемых банков. Все выплаты осуществляются через Автоматизированную систему выплат», — отметили в Фонде.

Список банков-агентов, подключенных к процессинговому центру Фонда, доступен по ссылке

Напомним, на сегодняшний день четыре банка-агента предоставляют возможность вкладчикам получить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. Это банки — АО КБ ПриватБанк , АБ Укргазбанк, АБ Южный, АО ПУМБ.

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