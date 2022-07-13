В июне украинцы положили в банки почти 25 миллиардов — Finance.ua

В июне украинцы положили в банки почти 25 миллиардов Сегодня 10:05 — Кредит&Депозит

В июне украинцы положили в банки почти 25 миллиардов

В июне общий объем депозитного портфеля в целом по банковской системе вырос на 24,6 млрд грн (3,2%) и составил 785,2 млрд грн.

Депозиты в гривне

Депозитный портфель в национальной валюте вырос на 5,4%, а именно на 27,8 млрд грн, и составляет 537,2 млрд грн.

Депозиты в валюте

По валютным сбережениям продолжилась тенденция оттока вкладов. Как и в предыдущие месяцы украинцы забирают депозиты в долларах и евро из банков. Валютный депозитный портфель снизился на $11 млн (1,3%) и составляет $8,47 млрд.

Доходность вложений

Доходность банковских сбережений выросла и для гривны, и для иностранной валюты. Гривневые депозиты подорожали более существенно, на 1,2 п.п. до 7,6% годовых.

Средняя ставка для валютных вкладов выросла на 0,1 п.п. до 0,8% годовых.

Справка Finance.ua:

по данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 июня 2022 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 839,1 млрд грн;

ставки по вкладам в гривне выросли в 7 крупных банках Однако максимальная доходность по годовым сбережениям в национальной валюте упала с 15,5% до 14% годовых.

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Фінансовий клуб По материалам:

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